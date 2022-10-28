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Канада начала поставку Украине боевых бронированных машин ACSV – Трюдо

Цей матеріал також доступний українською
28.10.2022, 21:38
Канада начала поставку Украине боевых бронированных машин ACSV – Трюдо - Фото
Боевая бронированная машина поддержки Armoured Combat Support Vehicle (скриншот видео)

Канадские боевые бронированные машины, предназначенные для Вооруженных Сил Украины, уже прибывают в Европу. Об этом сообщил премьер-министр Канады Джастин Трюдо в выступлении на 27 Конгрессе украинских канадцев в Виннипеге, передает пресс-служба премьера.

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"Пока украинцы мужественно защищают свою страну и наши общие ценности мира, демократии и прав человека, Канада остается неизменной в своей поддержке", – заявил премьер-министр Канады.

По словам Трюдо, в Европу начали прибывать боевые бронированные машины поддержки Armoured Combat Support Vehicle (ACSV), передачу Украине которых Канада анонсировала в июне.

Как ожидается, все 39 обещанных канадских ББМ будут в Европе к концу ноября.

"Мы продолжим использовать все имеющиеся в нашем распоряжении средства для поддержки правительства и народа Украины и привлечения России к ответственности за ее жестокое и неоправданное вторжение", – заявил Трюдо.

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Наталія Медведєва
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война канада военная помощь ACSV
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