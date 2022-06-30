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Канада поставит Украине 39 бронетранспортеров и камеры для дронов

Цей матеріал також доступний українською
30.06.2022, 19:25
Канада поставит Украине 39 бронетранспортеров и камеры для дронов - Фото
Фото: canada.ca

Канада поставит Украине 39 боевых бронированных машин поддержки (ACSV), запчасти к ним и шесть камер для беспилотников. Об этом после завершения саммита лидеров стран НАТО в Мадриде заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, сообщает Global News.

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Бронетранспортеры должны быть доставлены в Украину этим летом. Канадские чиновники отказались быть более конкретными по соображениям оперативной безопасности.

ACSV General Dynamics будут поставляться с укрепленными против мин днищами и оснащенные пулеметом, хотя, как правило, эти машины считаются оборонительными транспортными средствами, а не наступательным оружием.

  • 29 июня Трюдо заявил, что Канада передаст Украине помощь на сумму более 150 млн канадских долларов.
Вадим Ребрина
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канада Джастин Трюдо бронетранспортер ACSV
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