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Трюдо заявил о передаче Украине помощи на 150 млн канадских долларов

Цей матеріал також доступний українською
29.06.2022, 03:57
Трюдо заявил о передаче Украине помощи на 150 млн канадских долларов - Фото
Джастин Трюдо (Скриншот видео)

Канада передаст Украине помощь на сумму более 150 млн канадских долларов. Об этом сообщил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

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В новый пакет в размере 151,7 млн CAD для Украины войдут средства на гуманитарную помощь, поддержку мира и безопасности.

В частности, 75 млн CAD – это гуманитарная помощь на продуты питания, жилье, медицинские услуги и т.д.

Назначение оставшихся средств нового пакета: 52 млн CAD – на сельскохозяйственные решения, включая зернохранилища, которые помогут улучшить продовольственную безопасность, 15 млн CAD – на поддержку спасательных усилий по разминированию и 9,7 – на поддержку ответственности за нарушения прав человека.

Трюдо также объявил, что Канада предоставит Украине кредит в размере 200 млн CAD через Международный валютный фонд, чтобы помочь удовлетворить ее неотложные потребности в ликвидности.

Читайте также: Канада объявила о новых санкциях против России, Беларуси и украинских коллаборантов

Наталия Медведева
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гуманитарная помощь канада Джастин Трюдо
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