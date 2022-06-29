Трюдо заявил о передаче Украине помощи на 150 млн канадских долларов
Канада передаст Украине помощь на сумму более 150 млн канадских долларов. Об этом сообщил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.
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В новый пакет в размере 151,7 млн CAD для Украины войдут средства на гуманитарную помощь, поддержку мира и безопасности.
В частности, 75 млн CAD – это гуманитарная помощь на продуты питания, жилье, медицинские услуги и т.д.
Назначение оставшихся средств нового пакета: 52 млн CAD – на сельскохозяйственные решения, включая зернохранилища, которые помогут улучшить продовольственную безопасность, 15 млн CAD – на поддержку спасательных усилий по разминированию и 9,7 – на поддержку ответственности за нарушения прав человека.
Трюдо также объявил, что Канада предоставит Украине кредит в размере 200 млн CAD через Международный валютный фонд, чтобы помочь удовлетворить ее неотложные потребности в ликвидности.
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