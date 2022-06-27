Канада объявила о новых санкциях против России, Беларуси и украинских коллаборантов

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил, что Канада введет дополнительные санкции против России, Беларуси и украинцев, поддерживающих войну РФ против Украины. Об этом сообщает пресс-служба премьера.

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Новые санкции включают:

введение ограничений против шести физических и 46 юридических лиц, связанных с российским оборонным сектором;

наложение санкций на 15 украинцев, поддерживающих российскую войну против Украины;

наложение санкций на 13 государственных и оборонных лиц и две организации в Беларуси.

Премьер-министр также объявил о намерении Канады ввести санкции против спонсируемых властями России дезинформационных и пропагандистских агентов и организаций.

Канада также примет дополнительные и незамедлительные меры для запрета экспорта некоторых передовых технологий, которые могли бы улучшить оборонный потенциал РФ, включая квантовые компьютеры и передовое производственное оборудование.

Канада также запретила экспорт в Беларусь передовых технологий и товаров, которые могут быть использованы для производства оружия, а также импорт и экспорт широкого спектра предметов роскоши между Канадой и Беларусью.

По согласованию с Соединенными Штатами, Великобританией и Японией Трюдо объявил также о намерении Канады ввести запрет на импорт определенных золотых изделий из России.

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Вадим Ребрина

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