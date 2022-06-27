В Белом доме рассказали о новых санкциях против РФ после саммита G7: пять пунктов

Страны Большой семерки на саммите в Германии введут новые санкции против России и возьмут на себя обязательство поддерживать Украину "столько, сколько потребуется". Об этом сообщается на сайте Белого дома.

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Согласно сообщению, G7 "будут и впредь истощать критически важные компоненты путинского военно-промышленного комплекса, не давать золотовалютным резервам центробанка поддерживать экономику и лишать российского диктатора Владимира Путина ресурсов, необходимых ему для ведения войны".

Меры, направленные против российского военного производства и цепочек поставок. Страны G7 расширят санкции, ограничивающие для России доступ к технологиям, особенно тем, которые используются военно-промышленным и технологическим секторами. Госдепартамент и Минфин США "будут агрессивно атаковать российские цепочки поставок продукции оборонного назначения", вводя блокирующие санкции против крупных государственных оборонных предприятий.

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Использование тарифов на российские товары в помощь Украине. Ранее в этом году лидеры G7 обязались лишить Россию режима наибольшего благоприятствования в торговле. США повысят тарифные ставки на более чем 570 групп российских товаров на сумму примерно $2,3 млрд для России. Президент США Джо Байден и другие лидеры Большой семерки будут добиваться разрешения использовать доходы, полученные от новых тарифов на российские товары, для помощи Украине.

Ограничение участия России в мировом рынке. Лидеры G7 планируют ограничить доходы России, в том числе от золота, второго по величине экспорта России после энергоресурсов. Минфин США выпустит постановление о запрете ввоза золота в Соединенные Штаты. Министерство торговли США запретит компаниям, работающим с РФ, покупать товары и технологии американского происхождения, такие как полупроводники.

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Возложение ответственности на виновных в нарушениях прав человека, включая военные преступления, спекуляцию и незаконную власть. Минфин и Госдепартамент США введут санкции в отношении частных военных компаний, действующих в Украине, российских воинских частей, причастных к нарушениям прав человека или международного гуманитарного права, а также назначенных Россией чиновников во временно оккупированных регионах.

Значительное обязательство G7 по бюджетной поддержке и другой поддержке Украины. Большая семерка обязуется помочь Украине покрыть краткосрочный дефицит бюджета. Лидеры G7 также возьмут на себя долгосрочное обязательство по обеспечению финансовой, гуманитарной, военной и дипломатической безопасности Украины столько, сколько потребуется. Обязательство лидеров – предоставление современного вооружения.

Саммит Большой семерки начался в Германии 26 июня и продлится до 28 июня.

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Мария Макуха

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