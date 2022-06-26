Великобритания, США, Канада и Япония вводят запрет на импорт российского золота
Четыре страны G7 – Великобритания, США, Канада и Япония – вводят запрет на импорт российского золота. Об этом сообщается на сайте британского правительства.
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Импорт российского золота больше не будет допущен в Великобританию, Канаду, США и Японию благодаря новым жестким санкциям, которые будут объявлены на саммите G7 начиная с сегодняшнего дня, 26 июня, и призваны усилить давление на военную машину российского диктатора Владимира Путина.
Как сообщает британское правительство, на саммите G7 премьер-министр Борис Джонсон будет призывать и других лидеров присоединиться к санкциям, чтобы еще больше изолировать Россию от международной финансовой системы.
Джонсон заявил, что этот запрет нанесет "прямой удар по российским олигархам и поразит самое сердце путинской военной машины".
Ограничения на импорт в Великобританию теперь применяются к российскому экспорту на сумму более 13,5 млрд фунтов стерлингов (около $16,5 млрд).
- Золото – важный актив российского Центрального банка, которому ранее уже ограничили доступ к валютным активам на Западе.
- На начало 2022 года стоимость монетарного золота в международных резервах РФ превышала $132 млрд. Доля золота в резервах равнялась 21%.
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