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Великобритания, США, Канада и Япония вводят запрет на импорт российского золота

Цей матеріал також доступний українською
26.06.2022, 13:30
Великобритания, США, Канада и Япония вводят запрет на импорт российского золота - Фото
Золото (фото - depositphotos.com)

Четыре страны G7 – Великобритания, США, Канада и Япония – вводят запрет на импорт российского золота. Об этом сообщается на сайте британского правительства.

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Импорт российского золота больше не будет допущен в Великобританию, Канаду, США и Японию благодаря новым жестким санкциям, которые будут объявлены на саммите G7 начиная с сегодняшнего дня, 26 июня, и призваны усилить давление на военную машину российского диктатора Владимира Путина.

Как сообщает британское правительство, на саммите G7 премьер-министр Борис Джонсон будет призывать и других лидеров присоединиться к санкциям, чтобы еще больше изолировать Россию от международной финансовой системы.

Джонсон заявил, что этот запрет нанесет "прямой удар по российским олигархам и поразит самое сердце путинской военной машины".

Ограничения на импорт в Великобританию теперь применяются к российскому экспорту на сумму более 13,5 млрд фунтов стерлингов (около $16,5 млрд).

  • Золото – важный актив российского Центрального банка, которому ранее уже ограничили доступ к валютным активам на Западе.
  • На начало 2022 года стоимость монетарного золота в международных резервах РФ превышала $132 млрд. Доля золота в резервах равнялась 21%.

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Оксана Житнюк
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золото Великобритания япония канада США санкции импорт
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