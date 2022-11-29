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НАТО обсудит новый подход к членству Украины. Также нужно противостоять Путину — МИД Чехии

Цей матеріал також доступний українською
29.11.2022, 15:19
НАТО обсудит новый подход к членству Украины. Также нужно противостоять Путину — МИД Чехии - Фото
Ян Липавский (Фото: EPA)

Министры иностранных дел стран НАТО обсудят "новый подход" к будущему членству Украины в Альянсе. Также главы ведомств поднимут вопрос противостояния планам диктатора Владимира Путина использовать зиму как оружие в войне. Об этом в Бухаресте заявил глава МИД Чехии Ян Липавский, цитирует его Укринформ.

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По его словам, тема Украины будет основной на встрече глав МИД стран НАТО. Он отметил, что Альянс должен показать укрепление решимости.

"Нам нужно сделать все, чтобы Украина не замерзла зимой, которая приближается. Мы не можем позволить Путину превратить зиму в оружие", — заявил дипломат.

Липавский сказал, что тема будущего членства Украины в НАТО также будет обсуждаться министрами "по определению".

Глава МИД выразил надежду, что на встрече удастся достичь, "по крайней мере, новый подход" к будущему членству Украины, которое Чехия полностью поддерживает. 

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Дмитро Гриниченко
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война владимир путин нато чехия Ян Липавский
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