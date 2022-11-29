Мы не считаем, что война закончится успехами на поле боя – глава МИД Турции

Власти Турции считают, что агрессивная война России против Украины военной победой не закончится. Об этом на конференции по внешней политике Анкары заявил министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу, пишет Daily Sabah.

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По его мнению, "так или иначе, эта война закончится за столом переговоров".

"Мы не считаем, что она закончится военными успехами на поле боя. Есть риск, что война может затянуться на десятилетия", – заявил глава МИД Турции.

Чавушоглу заявил, что по сравнению с мартом, когда в Стамбуле была последняя переговорная встреча делегаций Украины и России при посредничестве Турции, появились "новые реальности в новых условиях".

"Все стало более сложным. Это не так просто, но мы не должны терять надежду", — отметил он.

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Как выразился глава МИД Турции, в конце марта стороны якобы "были очень близки к прекращению огня", и добавил – "но тут вмешались волшебные ручки и мы увидели, как стороны отошли от стола". Он не уточнил, что и кого имеет в виду.

В начале апреля, когда на освобожденных территориях пригородов Киева и севера Украины увидели последствия геноцида украинцев, официальный Киев заявил, что никаких переговоров после такого быть не может.

Чавушоглу снова подчеркнул "пользу" "политики баланса" Турции по этой войне.

Євген Пилипенко

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