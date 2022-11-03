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Эрдоган сказал, что Шольц заговорил про "общий язык" с Путиным. В Германии это опровергают

Цей матеріал також доступний українською
03.11.2022, 15:07
Эрдоган сказал, что Шольц заговорил про
Олаф Шольц и Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: канцелярия президента Турции)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что канцлер ФРГ Олаф Шольц якобы сказал о необходимости "найти общий язык" с российским диктатором Владимиром Путиным. В правительстве Германии опровергли высказывание турецкого лидера и заверили, что позиция Шольца относительно России остается неизменной.

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В интервью, которое транслировали турецкие каналы, Эрдоган заявил, что Шольц изменил свою позицию в отношении России и сказал, что необходимо "найти общий язык" с Владимиром Путиным.

Эрдоган обратил внимание на важность личных отношений для осуществления "наиболее важных шагов" в дипломатии.

В немецком правительстве отреагировали на высказывание Эрдогана и опровергли изменение позиции канцлера. В Берлине заявили, что Шольц по-прежнему считает, что Путин должен вывести войска из Украины и начать мирные переговоры.

Читайте также: Эрдоган о "справедливом" мире Украины и РФ: Не должно быть победителей и побежденных 

Дмитро Гриниченко
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Россия Германия война владимир путин Турция реджеп тайип эрдоган олаф шольц
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