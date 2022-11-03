Эрдоган сказал, что Шольц заговорил про "общий язык" с Путиным. В Германии это опровергают
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что канцлер ФРГ Олаф Шольц якобы сказал о необходимости "найти общий язык" с российским диктатором Владимиром Путиным. В правительстве Германии опровергли высказывание турецкого лидера и заверили, что позиция Шольца относительно России остается неизменной.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
В интервью, которое транслировали турецкие каналы, Эрдоган заявил, что Шольц изменил свою позицию в отношении России и сказал, что необходимо "найти общий язык" с Владимиром Путиным.
Эрдоган обратил внимание на важность личных отношений для осуществления "наиболее важных шагов" в дипломатии.
В немецком правительстве отреагировали на высказывание Эрдогана и опровергли изменение позиции канцлера. В Берлине заявили, что Шольц по-прежнему считает, что Путин должен вывести войска из Украины и начать мирные переговоры.
- Путин заверил Эрдогана в том, что не собирается применять ядерное оружие, заявил спикер турецкого лидера Ибрагим Калын.
- Эрдоган заявил, что сначала расскажет своему американскому коллеге Джо Байдену, как ему удалось убедить Россию "вернуться" к зерновой сделке.
- Недавно Эрдоган сказал: у него сложилось впечатление, что Путин "смягчил отношение" в вопросе переговоров с Украиной.
Читайте также: Эрдоган о "справедливом" мире Украины и РФ: Не должно быть победителей и побежденных
Комментарии