UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Путин заверил Эрдогана, что не будет применять ядерное оружие — спикер президента Турции

Цей матеріал також доступний українською
03.11.2022, 14:22
Путин заверил Эрдогана, что не будет применять ядерное оружие — спикер президента Турции - Фото
Ибрагим Калын (Фото: EPA)

Российский диктатор Владимир Путин заверил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в том, что не собирается применять ядерное оружие. Об этом заявил спикер турецкого лидера Ибрагим Калын, цитирует его агентство Анадолу.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, Эрдоган с прошлого года проводит регулярные переговоры с Путиным и предлагает "обеим сторонам как можно больше снизить эскалацию".

Он отметил, что на сегодняшний день, "ни одна из сторон не выглядит победителем в войне" из-за отсутствия продвижений на фронте.

Калын заявил, что Турция в очередной раз призвала Россию и Украину вернуться к переговорам, "добавив вероятность увеличения количества жертв и потери территории за это время".

Также спикер Эрдогана сказал, что Путин заверил турецкого президента в отсутствии планов по применению ядерного оружия. 

Читайте также: Байден: Я не думаю, что Путин применит ядерное оружие. У Пентагона есть план на этот счет

Дмитро Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Россия Украина война владимир путин Турция ядерное оружие реджеп тайип эрдоган
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 