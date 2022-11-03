Путин заверил Эрдогана, что не будет применять ядерное оружие — спикер президента Турции
Российский диктатор Владимир Путин заверил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в том, что не собирается применять ядерное оружие. Об этом заявил спикер турецкого лидера Ибрагим Калын, цитирует его агентство Анадолу.
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По его словам, Эрдоган с прошлого года проводит регулярные переговоры с Путиным и предлагает "обеим сторонам как можно больше снизить эскалацию".
Он отметил, что на сегодняшний день, "ни одна из сторон не выглядит победителем в войне" из-за отсутствия продвижений на фронте.
Калын заявил, что Турция в очередной раз призвала Россию и Украину вернуться к переговорам, "добавив вероятность увеличения количества жертв и потери территории за это время".
Также спикер Эрдогана сказал, что Путин заверил турецкого президента в отсутствии планов по применению ядерного оружия.
- В случае применения ядерного оружия последствия для России "будут катастрофическими, тяжелыми, сильными и глубокими", сообщили в Госдепе США.
- Российские военные лидеры недавно обсуждали возможное применение ядерного оружия в войне против Украины, но явных признаков подготовки к этому нет.
- Эрдоган заявлял, что "цена перехода к ядерной войне — катастрофа" и призвал "перестать говорить и думать об этом".
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