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Российские военные обсуждали применение ядерного оружия, но признаков подготовки нет — NYT

Цей матеріал також доступний українською
02.11.2022, 12:11
Российские военные обсуждали применение ядерного оружия, но признаков подготовки нет — NYT - Фото
Сергей Шойгу, Владимир Путин и Валерий Герасимов (Фото: EPA)

Российские военные лидеры недавно обсуждали возможное применение ядерного оружия в войне против Украины. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на официальных лиц США.

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Американцы заявляют, что в октябре российские военные вели переговоры относительно того, когда и как Москва может применить тактическое ядерное оружие против Украины — это усилило беспокойство администрации президента США Джо Байдена и других союзников. 

Отмечается, что российский диктатор Владимир Путин не участвовал в обсуждения военных РФ напрямую.

Несмотря на то, что обсуждения применения ядерного оружия имели место быть среди российских военных, в США не видели доказательств того, что россияне перемещают ядерное оружие или принимают другие тактические меры для подготовке к возможному удару. 

Разведданные об обсуждениях ядерного оружия в РФ появились после того как Москва запустила фейк о "грязной бомбе" в Украине. Несмотря на то, что риск дальнейшей эскалации остается "тревожно высоким", представители администрации Байдена и союзники США также говорят, что телефонные разговоры между западными и российскими коллегами в конце прошлого месяца помогли "частично ослабить ядерную напряженность".

Выступление Путина на форуме "Валдай" 27 октября, в котором он отрицал, что РФ готовится применить ядерное оружие против Украины, еще больше "снизило температуру", констатировали в материале.

Читайте также: Байден: Я не думаю, что Путин применит ядерное оружие. У Пентагона есть план на этот счет

Дмитро Гриниченко
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Россия Украина США война ядерное оружие
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