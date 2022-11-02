Российские военные обсуждали применение ядерного оружия, но признаков подготовки нет — NYT

Российские военные лидеры недавно обсуждали возможное применение ядерного оружия в войне против Украины. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на официальных лиц США.

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Американцы заявляют, что в октябре российские военные вели переговоры относительно того, когда и как Москва может применить тактическое ядерное оружие против Украины — это усилило беспокойство администрации президента США Джо Байдена и других союзников.

Отмечается, что российский диктатор Владимир Путин не участвовал в обсуждения военных РФ напрямую.

Несмотря на то, что обсуждения применения ядерного оружия имели место быть среди российских военных, в США не видели доказательств того, что россияне перемещают ядерное оружие или принимают другие тактические меры для подготовке к возможному удару.

Разведданные об обсуждениях ядерного оружия в РФ появились после того как Москва запустила фейк о "грязной бомбе" в Украине. Несмотря на то, что риск дальнейшей эскалации остается "тревожно высоким", представители администрации Байдена и союзники США также говорят, что телефонные разговоры между западными и российскими коллегами в конце прошлого месяца помогли "частично ослабить ядерную напряженность".

Выступление Путина на форуме "Валдай" 27 октября, в котором он отрицал, что РФ готовится применить ядерное оружие против Украины, еще больше "снизило температуру", констатировали в материале.

В случае применения ядерного оружия последствия для России "будут катастрофическими, тяжелыми, сильными и глубокими", сообщили в Госдепе США.

31 октября в Британии предупредили Россию, что любое применение ядерного оружия изменит природу конфликта.

1 ноября секретарь СНБО Алексей Данилов в ответ на очередную волну угроз из России подчеркнул, что Украина победит, а применение ядерного оружия будет для России суицидом.

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Дмитро Гриниченко

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