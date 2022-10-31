Британия предупредила Россию: Любое применение ядерного оружия изменит природу конфликта
Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли в понедельник предупредил, что применение Россией ядерного оружия в Украине будет иметь серьезные последствия. Он заявил, что такой шаг изменит природу конфликта, пишет Reuters.
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Министр подчеркнул, что в Британии считают абсурдными российские инсинуации о "грязной бомбе", которую якобы может создать Украина.
"Ни одна другая страна не говорит об использовании ядерного оружия. Ни одна страна не угрожает России или президенту Путину", – заявил Клеверли.
"Он должен четко понимать, что для Великобритании и наших союзников любое применение ядерного оружия вообще изменит природу конфликта. Это будет иметь серьезные последствия для России", – добавил он.
Министр сказал также, что, по его мнению, российский диктатор мстит за свои военные неудачи мирным жителям Украины, отключая их от электричества и водоснабжения, а также беднейшим слоям населения по всему миру, усугубляя продовольственный кризис.
- 21 сентября Владимир Путин объявил о "частичной" мобилизации в России и намекнул на возможность применения ядерного оружия против Украины.
- В случае применения ядерного оружия последствия для России "будут катастрофическими, тяжелыми, сильными и глубокими", сообщили в Госдепе США. Директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что ядерные угрозы Путина нужно воспринимать "очень серьезно".
- Агентство Reuters ранее со ссылкой на источник в НАТО писало, что ядерный удар со стороны России почти наверняка вызовет "физический ответ" со стороны союзников Украины и, возможно, со стороны НАТО.
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