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Британия предупредила Россию: Любое применение ядерного оружия изменит природу конфликта

Цей матеріал також доступний українською
31.10.2022, 21:43
Британия предупредила Россию: Любое применение ядерного оружия изменит природу конфликта - Фото
Фото: Twitter / jamescleverly

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли в понедельник предупредил, что применение Россией ядерного оружия в Украине будет иметь серьезные последствия. Он заявил, что такой шаг изменит природу конфликта, пишет Reuters.

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Министр подчеркнул, что в Британии считают абсурдными российские инсинуации о "грязной бомбе", которую якобы может создать Украина.

"Ни одна другая страна не говорит об использовании ядерного оружия. Ни одна страна не угрожает России или президенту Путину", – заявил Клеверли.

"Он должен четко понимать, что для Великобритании и наших союзников любое применение ядерного оружия вообще изменит природу конфликта. Это будет иметь серьезные последствия для России", – добавил он.

Министр сказал также, что, по его мнению, российский диктатор мстит за свои военные неудачи мирным жителям Украины, отключая их от электричества и водоснабжения, а также беднейшим слоям населения по всему миру, усугубляя продовольственный кризис.

Андрій Водяний
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Россия Великобритания война ядерное оружие джеймс клеверли
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