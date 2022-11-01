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Медведев угрожает ядерным оружием, если Россия проиграет войну. Данилов ответил: Проиграет

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01.11.2022, 17:25
Медведев угрожает ядерным оружием, если Россия проиграет войну. Данилов ответил: Проиграет - Фото
Алексей Данилов (Фото: СНБО)

Бывший президент и замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что РФ может применить ядерное оружие, когда Украина будет побеждать в войне, освобождая свои территории от российских захватчиков. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов написал "памятку" для Медведева, в которой подчеркнул, что Украина победит, а применение ядерного оружия для России будет суицидом.

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Медведев пожаловался в Telegram на позицию Запада о том, что России нельзя дать победить в войне. Победу Украины и выход ВСУ на границы по состоянию на 1991 год Медведев считает "угрозой существованию" России и распадом "нынешней" РФ. Из-за этого, по его словам, Россия может пойти на применение ядерного оружия.

Данилов в ответ на очередные угрозы написал для Медведева "памятку" и посоветовал распечатать ее, повторять вслух минимум трижды в сутки, а также до и после употребления крепкого алкоголя.

Цитируем дословно:

"1. Россия окончательно и безвозвратно проиграет.

2. Кремлевский режим сам, добровольно запустил процесс распада недоимперии и фейк-федерации.

3. Все территории, оккупированные Московией, будут возвращены, что касается не только Украины, но и Грузии, Молдовы, Японии и других стран и народов. Беларусь будет свободной, в том числе от российских оккупантов, страной.

4. Угроза и применение ядерного оружия РФ – это акт суицида. Россия окончательно превратится во врага номер один для всего мира. Детей и жен на Марс не спрячете, а им вряд ли хочется из дворцов на Рублевке, Сардинии и других дубаев – "прямо в рай".

5. Полная денуклеаризация – конечная цель демонтажа РФ. Этот последний гнилой зуб должен и будет вырван из пасти взбешенного существа. И только это гарантия безопасности для мира и Украины".

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Оксана Житнюк
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война ядерное оружие Дмитрий Медведев Алексей Данилов
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