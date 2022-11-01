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Данилов: Кириенко — идеолог уничтожения инфраструктуры Украины. Он подписал себе приговор

Цей матеріал також доступний українською
01.11.2022, 14:46
Данилов: Кириенко — идеолог уничтожения инфраструктуры Украины. Он подписал себе приговор - Фото
Сергей Кириенко и Владимир Путин (Фото: ресурс оккупантов)

Заместитель главы администрации российского диктатора Владимира Путина в Кремле Сергей Кириенко — главный идеолог ударов РФ по украинской критической инфраструктуре. Об этом сообщил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.

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Дмитро Гриниченко
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Сергей Кириенко ракетные удары война Алексей Данилов критическая инфраструктура
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