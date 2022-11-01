Данилов: Кириенко — идеолог уничтожения инфраструктуры Украины. Он подписал себе приговор
Заместитель главы администрации российского диктатора Владимира Путина в Кремле Сергей Кириенко — главный идеолог ударов РФ по украинской критической инфраструктуре. Об этом сообщил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.
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По его словам, Кириенко является главным лоббистом уничтожения энергетической инфраструктуры Украины.
Он отметил, что тот работал в Ростатоме и хорошо разбирается в сфере энергетике.
"Украина поименно знает, кто и за что в России должен ответить. Мы выстоим, как бы ни было трудно, а вот приговор себе в цивилизованном мире Кириенко уже подписал", — заявил Данилов.
Кириенко занимал должность генерального директора Росатома в 2005-2016 годах.
- Утром 31 октября армия РФ нанесла массированный ракетный удар по энергетической инфраструктуре Украины. Были прилеты в разные регионы, в том числе под Киевом.
- Было сбито 45 из 55 ракет – это лучший результат с начала войны, отметили в Воздушных силах.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Россия воюет с гражданским населением Украины, поскольку у нее есть желание убивать украинцев, а поэтому это нельзя оправдывать и называть "ответом".
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