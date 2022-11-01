Данилов: Кириенко — идеолог уничтожения инфраструктуры Украины. Он подписал себе приговор

Заместитель главы администрации российского диктатора Владимира Путина в Кремле Сергей Кириенко — главный идеолог ударов РФ по украинской критической инфраструктуре. Об этом сообщил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.

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По его словам, Кириенко является главным лоббистом уничтожения энергетической инфраструктуры Украины.

Он отметил, что тот работал в Ростатоме и хорошо разбирается в сфере энергетике.

"Украина поименно знает, кто и за что в России должен ответить. Мы выстоим, как бы ни было трудно, а вот приговор себе в цивилизованном мире Кириенко уже подписал", — заявил Данилов.

Кириенко занимал должность генерального директора Росатома в 2005-2016 годах.

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