Шойгу связал инфраструктуру Украины с "военным потенциалом". Ермак: расписались в геноциде
Министр обороны РФ и военный преступник Сергей Шойгу сказал, что ракетные удары оккупантов по критической инфраструктуре "снижают военный потенциал Украины". Ему ответил глава Офиса президента Андрей Ермак, заявив, что высказываниями Шойгу РФ "расписалась в геноциде".
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Во время выступления 1 ноября, которое цитировали пропагандистские ресурсы РФ, Шойгу заявил, что "высокоточное" оружие оккупантов ударами по гражданской инфраструктуре "снижает военный потенциал Украины".
Ермак в ответ написал, что в "российском сумасшедшем доме" уже не скрывают, что обстреливают гражданскую инфраструктуру, связывая ее с "военным потенциалом".
"Террористы официально расписались в военных преступлениях, а также в геноциде. Мы зафиксировали. Военный потенциал сумасшедшим снизить не удастся, сломать наших людей тоже. Мы выбьем их армию из Украины", — заявил глава ОП.
Он отметил, что россияне и их дети будут платить за все преступления, совершенные в Украине, а поколение жителей РФ окажутся в изоляции.
- Утром 31 октября армия РФ нанесла массированный ракетный удар по энергетической инфраструктуре Украины. Были прилеты в разные регионы, в том числе под Киевом.
- Было сбито 45 из 55 ракет – это лучший результат с начала войны, отметили в Воздушных силах.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Россия воюет с гражданским населением Украины, поскольку у нее есть желание убивать украинцев, а поэтому это нельзя оправдывать и называть "ответом".
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