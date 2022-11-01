Шойгу связал инфраструктуру Украины с "военным потенциалом". Ермак: расписались в геноциде

Министр обороны РФ и военный преступник Сергей Шойгу сказал, что ракетные удары оккупантов по критической инфраструктуре "снижают военный потенциал Украины". Ему ответил глава Офиса президента Андрей Ермак, заявив, что высказываниями Шойгу РФ "расписалась в геноциде".

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Во время выступления 1 ноября, которое цитировали пропагандистские ресурсы РФ, Шойгу заявил, что "высокоточное" оружие оккупантов ударами по гражданской инфраструктуре "снижает военный потенциал Украины".

Ермак в ответ написал, что в "российском сумасшедшем доме" уже не скрывают, что обстреливают гражданскую инфраструктуру, связывая ее с "военным потенциалом".

"Террористы официально расписались в военных преступлениях, а также в геноциде. Мы зафиксировали. Военный потенциал сумасшедшим снизить не удастся, сломать наших людей тоже. Мы выбьем их армию из Украины", — заявил глава ОП.

Он отметил, что россияне и их дети будут платить за все преступления, совершенные в Украине, а поколение жителей РФ окажутся в изоляции.

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Дмитро Гриниченко

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