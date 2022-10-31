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Путин назвал ракетный террор "ответом" РФ на Севастополь. Подоляк: Полный нонсенс и цинизм

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31.10.2022, 23:35
Путин назвал ракетный террор
Владимир Путин (Фото: EPA)

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что ракетный террор страны-агрессора по множеству регионов Украины утром 31 октября "отчасти" является ответом РФ на атаки в Севастопольской бухте. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии LIGA.net назвал это цинизмом, фактически признанием РФ в геноциде и выразил надежду, что теперь Украину перестанут подталкивать к переговорам с РФ.

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Сегодня Путина спросили на пресс-конференции в Сочи, являются ли массированные ракетные удары по Украине 31 октября ответом на "недавние события" в Севастополе.

"Отчасти так и есть. Но это не все, что мы могли бы сделать", – ответил Путин.

Подоляк заявил, что это "классический репертуар" диктатора РФ – он "кичится людоедской сутью своего режима".

"Типа "мы убиваем массово, но это еще не все…". Правда этот господин немного забывает, что он уже более восьми месяцев берет "Киев за три дня", параллельно заваливая свою страну трупами погибших, тотальной мобилизацией и т.д. То есть к реальности российская политическая элита так и не вернулась", – заявил Подоляк.

По словам советника главы ОП, это "полный нонсенс" – сравнивать "какую-то странную севастопольскую историю", где пострадали российские военные корабли, запускающие ракеты по украинской гражданской инфраструктуре, с целенаправленным массовым уничтожением объектов энергетики, которые обеспечивают водой и светом миллионы людей.

"Неизвестно, что стало причиной аварий в Севастополе, но какая бы беда не постигла российские корабли, использовать это для оправдания атак по гражданской инфраструктуре другой страны — это цинизм высочайшего сорта. Хотя это никак не снимает документальное оформление признания господином Путиным геноцида как способа уничтожения Украины", – заявил Подоляк.

Он также выразил надежду, что больше не будет желающих предлагать Украине переговоры "с человеком, который открыто бравирует тем, что пока слишком мало граждан другой страны уничтожено".

Оксана Житнюк
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