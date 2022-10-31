Кулеба: Не оправдывайте ракетные удары России, называя их "ответом"

Россия воюет с гражданским населением Украины, потому что у нее есть желание убивать украинцев. Это нельзя оправдывать и называть "ответом", заявил в Twitter министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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Очередная партия российских ракет утром поразила критическую инфраструктуру Украины, напомнил глава МИД. По его словам, вместо сражений на поле боя РФ воюет с гражданским населением.

"Не оправдывайте эти нападения, называя их "ответом". Россия делает это, потому что у нее все еще есть ракеты и желание убивать украинцев", – написал Кулеба.

Армия РФ утром нанесла массированный ракетный удар по энергетической инфраструктуре Украины. Были прилеты в разные регионы, в том числе под Киевом.

ПВО сбила 44 ракеты из 50+ запущенных.

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Марко Сировой

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