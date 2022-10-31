UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Кулеба: Не оправдывайте ракетные удары России, называя их "ответом"

Цей матеріал також доступний українською
31.10.2022, 11:09
Кулеба: Не оправдывайте ракетные удары России, называя их
Дмитрий Кулеба (фото - ЕРА)

Россия воюет с гражданским населением Украины, потому что у нее есть желание убивать украинцев. Это нельзя оправдывать и называть "ответом", заявил в Twitter министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Очередная партия российских ракет утром поразила критическую инфраструктуру Украины, напомнил глава МИД. По его словам, вместо сражений на поле боя РФ воюет с гражданским населением.

"Не оправдывайте эти нападения, называя их "ответом". Россия делает это, потому что у нее все еще есть ракеты и желание убивать украинцев", – написал Кулеба.

Читайте также: Часть Киева обесточена и осталась без воды из-за ракетных ударов россиян

Марко Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война ракетный удар ракеты армия рф дмитрий кулеба
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 