Эрдоган: Есть впечатление, что у Путина "смягчилась позиция" по переговорам с Украиной

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что у него сложилось впечатление, что российский диктатор Владимир Путин "смягчил отношение" в вопросе переговоров с Украиной. Об этом он сообщил во время визита в Азербайджан, цитирует его агентство Anadolu.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, Турция "не теряет надежды" на переговоры между Путиным и президентом Владимиром Зеленским. Он отметил, что Россия и Украина несут тяжелые потери, и выразил уверенность, что "у мира не будет проигравшего".

Турецкий лидер сказал, что по итогам последнего общения с Путиным у него сложилось впечатление о "смягчении позиции в вопросе диалога с Украиной".

"В ближайшие дни, по итогам телефонных разговоров с Путиным и Зеленским, поймем, как далеко сможем продвинуться. Накануне я общался с Зеленским. Я почувствовал в его речи отсутствие преграды и готовность к решению этого вопроса. Мы не теряем надежды", — заявил Эрдоган.

Читайте также: Эрдоган о "справедливом" мире Украины и РФ: Не должно быть победителей и побежденных

Дмитро Гриниченко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.