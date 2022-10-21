Эрдоган: Есть впечатление, что у Путина "смягчилась позиция" по переговорам с Украиной
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что у него сложилось впечатление, что российский диктатор Владимир Путин "смягчил отношение" в вопросе переговоров с Украиной. Об этом он сообщил во время визита в Азербайджан, цитирует его агентство Anadolu.
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По его словам, Турция "не теряет надежды" на переговоры между Путиным и президентом Владимиром Зеленским. Он отметил, что Россия и Украина несут тяжелые потери, и выразил уверенность, что "у мира не будет проигравшего".
Турецкий лидер сказал, что по итогам последнего общения с Путиным у него сложилось впечатление о "смягчении позиции в вопросе диалога с Украиной".
"В ближайшие дни, по итогам телефонных разговоров с Путиным и Зеленским, поймем, как далеко сможем продвинуться. Накануне я общался с Зеленским. Я почувствовал в его речи отсутствие преграды и готовность к решению этого вопроса. Мы не теряем надежды", — заявил Эрдоган.
- Эрдоган систематически призывает к переговорам с Владимиром Путиным и упрекает Запад. Переговоров сейчас просит и сам Путин. Но это желание возникло после провалов армии РФ в Украине.
- Спикер президента Турции Ибрагим Калын заявил, что украинцы имеют право защищать свою землю, но не должны отказываться от переговоров с Россией.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сказал, что Турция не занимает нейтральную позицию в войне России против Украины, а в Киеве относятся с пониманием к внешней политике Анкары.
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