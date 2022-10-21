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Эрдоган: Есть впечатление, что у Путина "смягчилась позиция" по переговорам с Украиной

Цей матеріал також доступний українською
21.10.2022, 12:32
Эрдоган: Есть впечатление, что у Путина
Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин (Фото: EPA)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что у него сложилось впечатление, что российский диктатор Владимир Путин "смягчил отношение" в вопросе переговоров с Украиной. Об этом он сообщил во время визита в Азербайджан, цитирует его агентство Anadolu.

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По его словам, Турция "не теряет надежды" на переговоры между Путиным и президентом Владимиром Зеленским. Он отметил, что Россия и Украина несут тяжелые потери, и выразил уверенность, что "у мира не будет проигравшего". 

Турецкий лидер сказал, что по итогам последнего общения с Путиным у него сложилось впечатление о "смягчении позиции в вопросе диалога с Украиной".  

"В ближайшие дни, по итогам телефонных разговоров с Путиным и Зеленским, поймем, как далеко сможем продвинуться. Накануне я общался с Зеленским. Я почувствовал в его речи отсутствие преграды и готовность к решению этого вопроса. Мы не теряем надежды", — заявил Эрдоган.

Читайте также: Эрдоган о "справедливом" мире Украины и РФ: Не должно быть победителей и побежденных 

Дмитро Гриниченко
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Владимир Зеленский Россия Украина война владимир путин Турция реджеп тайип эрдоган переговоры с россией
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