Турция не занимает нейтральную позицию в войне. Ее внешнюю политику мы понимаем — Кулеба
Турция не занимает нейтральную позицию в войне России против Украины, а в Киеве относятся с пониманием к внешней политике Анкары. Об этом на брифинге сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
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По его словам, Турция поддерживает Украину в войне — это видно по итогам голосования в Организации объединенных наций, участию президента Реджепа Тайипа Эрдогана в Крымской платформе, а также сотрудничеству в сфере безопасности.
Он отметил, что военное сотрудничество с Турцией находится на "высоком уровне".
"Мы с понимаем относимся к внешней политике Турции. Они сотрудничают с Украиной в важных для нас отраслях, в то же время ведут экономическую деятельность с Россией", — заявил дипломат.
- Эрдоган систематически призывает к переговорам с российским диктатором Владимиром Путиным и упрекает Запад.
- Переговоров сейчас просит и сам Путин. Но это желание возникло после провалов армии РФ в Украине.
- Спикер президента Турции Ибрагим Калын заявил, что украинцы имеют право защищать свою землю, но не должны отказываться от переговоров с Россией.
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