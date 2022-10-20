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Турция не занимает нейтральную позицию в войне. Ее внешнюю политику мы понимаем — Кулеба

Цей матеріал також доступний українською
20.10.2022, 09:57
Турция не занимает нейтральную позицию в войне. Ее внешнюю политику мы понимаем — Кулеба - Фото
Дмитрий Кулеба (Фото: пресс-служба президента Украины)

Турция не занимает нейтральную позицию в войне России против Украины, а в Киеве относятся с пониманием к внешней политике Анкары. Об этом на брифинге сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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По его словам, Турция поддерживает Украину в войне — это видно по итогам голосования в Организации объединенных наций, участию президента Реджепа Тайипа Эрдогана в Крымской платформе, а также сотрудничеству в сфере безопасности.

Он отметил, что военное сотрудничество с Турцией находится на "высоком уровне".

"Мы с понимаем относимся к внешней политике Турции. Они сотрудничают с Украиной в важных для нас отраслях, в то же время ведут экономическую деятельность с Россией", — заявил дипломат.

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Дмитро Гриниченко
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Россия Украина война Турция дмитрий кулеба реджеп тайип эрдоган
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