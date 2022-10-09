UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Спикер Эрдогана: Украина имеет право защищаться, но не должна отказываться от переговоров

Цей матеріал також доступний українською
09.10.2022, 10:37
Спикер Эрдогана: Украина имеет право защищаться, но не должна отказываться от переговоров - Фото
Ибрагим Калын (Фото: Anadolu)

Спикер президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын заявил, что украинцы имеют право защищать свою землю, но не должны отказываться от переговоров с Россией. Об этом он сообщил в интервью CNN, цитирует его агентство Anadolu.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, Турция не поддерживает ни одно решение, "вносящее вклад в продолжение войны", а также не поддерживает незаконные попытки России аннексировать временно оккупированные территории Украины. 

"Мы придерживаемся мнения, что даже при самом негативном развитии событий, стороны должны искать путь для дипломатии", — сказал Калын. 

Позиция Эрдогана насчет попыток объявить "российскими" оккупированные территории не изменилась с 2014 года, отметил спикер президента Турции. 

Он высказал мнение, что украинцы имеют полное право отстаивать свою землю, но при этом не должны отказываться от переговоров. Калын уверен, что переговоры рано или поздно возобновятся, а вопрос заключается только в сроках. 

Читайте также: Эрдоган об угрозе ядерной войны: Это катастрофа, надо перестать говорить и думать об этом 

Дмитро Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Россия Украина война Турция реджеп тайип эрдоган переговоры с россией Ибрагим Калын
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу (В2С)
Киев Eurosales
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 