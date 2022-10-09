Спикер Эрдогана: Украина имеет право защищаться, но не должна отказываться от переговоров

Спикер президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын заявил, что украинцы имеют право защищать свою землю, но не должны отказываться от переговоров с Россией. Об этом он сообщил в интервью CNN, цитирует его агентство Anadolu.

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По его словам, Турция не поддерживает ни одно решение, "вносящее вклад в продолжение войны", а также не поддерживает незаконные попытки России аннексировать временно оккупированные территории Украины.

"Мы придерживаемся мнения, что даже при самом негативном развитии событий, стороны должны искать путь для дипломатии", — сказал Калын.

Позиция Эрдогана насчет попыток объявить "российскими" оккупированные территории не изменилась с 2014 года, отметил спикер президента Турции.

Он высказал мнение, что украинцы имеют полное право отстаивать свою землю, но при этом не должны отказываться от переговоров. Калын уверен, что переговоры рано или поздно возобновятся, а вопрос заключается только в сроках.

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Дмитро Гриниченко

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