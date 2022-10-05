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Эрдоган заявил, что Турция "протянула руку помощи" Украине. Упрекнул США и страны Запада

Цей матеріал також доступний українською
05.10.2022, 10:58
Эрдоган заявил, что Турция
Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: EPA)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна "протянула руку помощи" Украине и другим государствам, а также упрекнул США и Запад. Об этом он сказал во время выступления в конгресс-центре Университета Гаджи Байрама Вели в Анкаре, цитирует его агентство Анадолу.

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По его словам, XXI век превратился в полосу кризисов и войн, "разрушений традиционных устоев, моральных принципов, искажения религиозных учений", вместо периода мира и стабильности, которого ожидало человечество. 

Он отметил, что Турция — это "не только экономика, оборонпром и военная мощь, но и принципиальная позиция по гуманитарным кризисам, стремление к справедливости". 

"Турция — номер один в мире по объемам гуманитарной поддержки. Именно Турция, а не США или страны Запада. Турция протягивает руку помощи повсюду, где люди нуждаются в поддержке: от Ливии до Сомали, от Пакистана до Украины", — сказал Эрдоган.

Турецкий лидер также "выразил сожаление в связи с бездействием мирового сообщества" на фоне нарушений норм международного права и напомнил о своем призыве к реформированию Совета Безопасности ООН.

Читайте также: Эрдоган об угрозе ядерной войны: Это катастрофа, надо перестать говорить и думать об этом 

Дмитро Гриниченко
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Украина война Турция реджеп тайип эрдоган
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