Эрдоган заявил, что Турция "протянула руку помощи" Украине. Упрекнул США и страны Запада
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна "протянула руку помощи" Украине и другим государствам, а также упрекнул США и Запад. Об этом он сказал во время выступления в конгресс-центре Университета Гаджи Байрама Вели в Анкаре, цитирует его агентство Анадолу.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
По его словам, XXI век превратился в полосу кризисов и войн, "разрушений традиционных устоев, моральных принципов, искажения религиозных учений", вместо периода мира и стабильности, которого ожидало человечество.
Он отметил, что Турция — это "не только экономика, оборонпром и военная мощь, но и принципиальная позиция по гуманитарным кризисам, стремление к справедливости".
"Турция — номер один в мире по объемам гуманитарной поддержки. Именно Турция, а не США или страны Запада. Турция протягивает руку помощи повсюду, где люди нуждаются в поддержке: от Ливии до Сомали, от Пакистана до Украины", — сказал Эрдоган.
Турецкий лидер также "выразил сожаление в связи с бездействием мирового сообщества" на фоне нарушений норм международного права и напомнил о своем призыве к реформированию Совета Безопасности ООН.
- Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что между Украиной и Россией должен быть "справедливый" мир, а оккупированные РФ территории принадлежат Украине. Также дипломат сказал, что "некоторые актеры на Западе выступают за продолжение войны, чтобы ослабить Россию". Министр отметил, что объявленная мобилизация в России "не приближает окончание войны".
- Эрдоган заявлял, что возвращение захваченных Россией территорий Украины облегчит переговорный процесс. Он отмечал, что "дорога к миру" между Украиной и Россией "не может быть открыта из-за геополитических расчетов".
- Российский диктатор Владимир Путин заявил Эрдогану о том, что якобы готов вернуться к переговорам с Украиной, но у РФ "есть новые условия".
Читайте также: Эрдоган об угрозе ядерной войны: Это катастрофа, надо перестать говорить и думать об этом
Комментарии