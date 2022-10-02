Британская разведка считает, что Россия понесла тяжелые потери при бегстве из Лимана

Военная разведка Великобритании считает, что Россия понесла тяжелые потери во время бегства из Лимана. Об этом говорится в ее ежедневном отчете, опубликованном утром 2 октября.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

"Лиман, вероятно, защищали недоукомплектованные подразделения Западного и Центрального военных округов РФ, а также контингент добровольно мобилизованных резервистов. Их силы, похоже, понесли тяжелые потери, когда отходили единственной дорогой, которая находилась в руках России", – говорится в строительстве.

Британская разведка указывает, что Лиман имеет важное оперативное значение, так как он расположен на ключевом перекрестке на левом берегу Северского Донца, по которому Россия пыталась установить новую линию фронта.

Бегство из Лимана также является серьезным политическим провалом, учитывая, что это Донецкая область – регион, который Россия якобы собиралась "освободить" и хочет аннексировать.

"Дальнейшие потери территории на незаконно оккупированных территориях почти наверняка приведут к усилению публичной критики и усилят давление на высшее командование", – считают в Британии.

1 октября минобороны РФ заявило, что российские войска выведены из Лимана "в связи с созданием угрозы оцепления". Это открывает украинской армии путь в Луганскую область.

Вечером того же дня появилось видео, на котором украинские военные сбрасывают флаги кафиров и террористов с крыши администрации Лимана.

В Институте изучения войны (ISW) считают, что отступление из Лимана свидетельствует о том, что Путина больше волнуют Херсонская и Запорожская области, чем удержание Луганской.

Андрій Водяний

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.