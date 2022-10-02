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Британская разведка считает, что Россия понесла тяжелые потери при бегстве из Лимана

Цей матеріал також доступний українською
02.10.2022, 08:59
Британская разведка считает, что Россия понесла тяжелые потери при бегстве из Лимана - Фото
Фото: Генштаб ВСУ

Военная разведка Великобритании считает, что Россия понесла тяжелые потери во время бегства из Лимана. Об этом говорится в ее ежедневном отчете, опубликованном утром 2 октября.

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"Лиман, вероятно, защищали недоукомплектованные подразделения Западного и Центрального военных округов РФ, а также контингент добровольно мобилизованных резервистов. Их силы, похоже, понесли тяжелые потери, когда отходили единственной дорогой, которая находилась в руках России", – говорится в строительстве.

Британская разведка указывает, что Лиман имеет важное оперативное значение, так как он расположен на ключевом перекрестке на левом берегу Северского Донца, по которому Россия пыталась установить новую линию фронта.

Бегство из Лимана также является серьезным политическим провалом, учитывая, что это Донецкая область – регион, который Россия якобы собиралась "освободить" и хочет аннексировать.

"Дальнейшие потери территории на незаконно оккупированных территориях почти наверняка приведут к усилению публичной критики и усилят давление на высшее командование", – считают в Британии.

Андрій Водяний
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Донецкая область война Лиман британская разведка
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