Эрдоган: Сначала расскажу Байдену, как я убедил Россию по зерновой сделке

Президент Турции Реджеп Эрдоган сначала расскажет своему американскому коллеге Джо Байдену, как ему удалось убедить Россию "вернуться" к зерновой сделке. Об этом он заявил журналистам, фрагмент опубликовал A Haber.

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У него спросили, как ему удалось убедить Россию.

"Сначала я расскажу Байдену, а потом расскажу вам", – ответил турецкий лидер.

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Марко Сировой

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