Эрдоган: Сначала расскажу Байдену, как я убедил Россию по зерновой сделке
02.11.2022, 17:14
Реджеп Эрдоган (фото - ЕРА)
Президент Турции Реджеп Эрдоган сначала расскажет своему американскому коллеге Джо Байдену, как ему удалось убедить Россию "вернуться" к зерновой сделке. Об этом он заявил журналистам, фрагмент опубликовал A Haber.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
У него спросили, как ему удалось убедить Россию.
"Сначала я расскажу Байдену, а потом расскажу вам", – ответил турецкий лидер.
- 29 октября РФ заявила, что приостанавливает участие в сделке якобы из-за атаки дронов в Севастополе. Экспорт зерна прекратился.
- 30 октября Турция, ООН и Украина согласовали план транзита для судов, невзирая на угрозы РФ. Анкара заявила, что вывоз продолжится, несмотря на "нерешительность" России.
- 31 октября из портов вышли 12 кораблей с 354 500 тоннами агропродукции в страны Африки, Азии и Европы. А уже 2 октября РФ заявила, что "решила" вернуться к зерновому соглашению.
Читайте также: Разбор | "Ключ лежит в Анкаре". Сможет ли зерновая сделка работать без России
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Старший дизайнерРазместить вакансию
Киев • Ligamedia
Последние новости
Комментарии