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Движение 218 судов в "зерновом коридоре" заблокировано из-за России – Мининфраструктуры

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30.10.2022, 20:04
Движение 218 судов в
Судно с грузом зерна из Украины в Стамбуле (Фото - ООН)

На 30 октября Украина не получила разрешение от Совместного Координационного Центра на прохождение через "зерновой коридор" и прохождение инспекций 218 судов, которые фактически заблокированы на маршрутах. Об этом заявило Министерство инфраструктуры.

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По данным Министерства, в число этих 218 судов входят: 

- 95 загруженных судов, которые уже вышли из портов Украины и ожидают прохождения инспекции для отправки к конечному потребителю,
- 101 судно ожидает инспекции для перехода в порты Украины,
- 22 загруженных судна ждут выхода из портов Украины.

Министерство подчеркивает, что Украина как сторона зерновой инициативы не нарушила ни одного из ее пунктов и не останавливала движение грузов даже несмотря на обстрелы Россией портовой и энергетической инфраструктуры.

Кроме того, были зафиксированы 15 случаев приближения российских БПЛА и самолетов на запрещенную дистанцию ​​к гражданским судам, участвующим в транспортировке зерна, сказано в сообщении.

Минифраструктуры также указывает, что фактическая блокада "зернового коридора" со стороны РФ началась еще в сентябре в виде искусственного затягивания и уменьшения количества инспекций, что привело к появлению очереди из 176 судов с грузом в 2,1 млн тонн агропродукции.

"Таким образом, становится очевидным намерение России спровоцировать массовый голод в нуждающихся странах Африки и Азии, а также создать острый дефицит продовольствия во всем мире", – считает Министерство.

Читайте также: Что дало Украине "зерновое соглашение" и какие последствия несет выход из нее России

Сергій Бережний
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министерство инфраструктуры зерновой коридор зерновое соглашение
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