Россия заявила, что приостанавливает участие в "зерновой сделке" из-за атаки в Севастополе
В Минобороны РФ заявили, что Россия приостанавливает участие в реализации "зерновой сделки" из-за сегодняшней атаки на ее корабли в Севастопольской бухте. Об этом сообщает российский пропагандистский ресурс РИА Новости.
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В Минобороны страны-агрессора назвали атаку "терактом, совершенным киевским режимом при участии специалистов Великобритании". Там заявили, что подвергшиеся атаке корабли ЧФ РФ были "задействованы в обеспечении безопасности "зернового коридора".
Минобороны Великобритании назвало "ложным заявлением эпического масштаба" обвинение России в адрес специалистов Военно-морских сил Великобритании в том, что они якобы принимали участие в сегодняшней атаке против российских кораблей в Севастополе.
- Сегодня утром оккупанты в Севастополе сообщили об "атаке дронов" в акватории Севастопольской бухты. Минобороны РФ сообщило, что "незначительное повреждение получили морской тральщик "Иван Голубец", а также боносетевое заграждение в бухте Южная".
В оперативном командовании "Юг" не подтвердили информацию о повреждениях российских кораблей в Севастопольской бухте. Спикер Сил обороны ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона предположила, что причиной взрывов могли стать неудачные запуски оккупантами ракет противовоздушной обороны.
- Как сообщили LIGA.net источники в правоохранительных органах, за ночной атакой на базу ЧФ РФ стоят спецслужбы Украины. Источники также предоставили эксклюзивное видео ночной атаки на военные объекты РФ, включая военные корабли.
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