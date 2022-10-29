UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Россия заявила, что приостанавливает участие в "зерновой сделке" из-за атаки в Севастополе

Цей матеріал також доступний українською
29.10.2022, 17:52
Россия заявила, что приостанавливает участие в
Россия - тюрьма народов (Фото - EPA)

В Минобороны РФ заявили, что Россия приостанавливает участие в реализации "зерновой сделки" из-за сегодняшней атаки на ее корабли в Севастопольской бухте. Об этом сообщает российский пропагандистский ресурс РИА Новости.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

В Минобороны страны-агрессора назвали атаку "терактом, совершенным киевским режимом при участии специалистов Великобритании". Там заявили, что подвергшиеся атаке корабли ЧФ РФ были "задействованы в обеспечении безопасности "зернового коридора".

Минобороны Великобритании назвало "ложным заявлением эпического масштаба" обвинение России в адрес специалистов Военно-морских сил Великобритании в том, что они якобы принимали участие в сегодняшней атаке против российских кораблей в Севастополе.

  • Сегодня утром оккупанты в Севастополе сообщили об "атаке дронов" в акватории Севастопольской бухты. Минобороны РФ сообщило, что "незначительное повреждение получили морской тральщик "Иван Голубец", а также боносетевое заграждение в бухте Южная".

  • В оперативном командовании "Юг" не подтвердили информацию о повреждениях российских кораблей в Севастопольской бухте. Спикер Сил обороны ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона предположила, что причиной взрывов могли стать неудачные запуски оккупантами ракет противовоздушной обороны.

  • Как сообщили LIGA.net источники в правоохранительных органах, за ночной атакой на базу ЧФ РФ стоят спецслужбы Украины. Источники также предоставили эксклюзивное видео ночной атаки на военные объекты РФ, включая военные корабли.
Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Россия севастополь чф рф зерновая сделка
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 