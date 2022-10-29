Британия ответила на обвинение РФ в причастности к атаке на ее корабли в Севастополе
Минобороны Великобритании назвало "ложным заявлением эпического масштаба" обвинение России в адрес специалистов Военно-морских сил Великобритании в том, что они якобы принимали участие в сегодняшней атаке против российских кораблей в Севастополе.
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"Чтобы отвлечь внимание от своего катастрофического руководства незаконным вторжением в Украину, Министерство обороны России прибегает к ложным заявлениям эпического масштаба. Эта выдуманная история больше говорит о спорах внутри российского правительства, чем о Западе", – сказано в Twitter Минобороны Британии.
Ранее сегодня Минобороны России заявило в Telegram, что инструкторы одного из подразделений ВМС Великобритании якобы подготовили удары по кораблям в акватории Севастополя. Кроме того, считают в РФ, то же подразделение британских ВМС якобы спланировало и устроило взрыв на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2" в Балтийском море 26 сентября.
- Сегодня утром оккупанты в Севастополе сообщили об "атаке дронов" в акватории Севастопольской бухты. Минобороны РФ сообщило, что "незначительное повреждение получили морской тральщик "Иван Голубец", а также боносетевое заграждение в бухте Южная".
В оперативном командовании "Юг" не подтвердили информацию о повреждениях российских кораблей в Севастопольской бухте. Спикер Сил обороны ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона предположила, что причиной взрывов могли стать неудачные запуски оккупантами ракет противовоздушной обороны.
- Как сообщили LIGA.net источники в правоохранительных органах, за ночной атакой на базу ЧФ РФ стоят спецслужбы Украины. Источники также предоставили эксклюзивное видео ночной атаки на военные объекты РФ, включая военные корабли.
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