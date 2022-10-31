Турция продолжит работать по зерновой сделке, несмотря на "колебания" России – Эрдоган

Турция продолжит усилия по поиску решения глобального продовольственного кризиса, как она это делала до сих пор, несмотря на выход России из зернового соглашения, поддерживаемого ООН. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 31 октября, передает Анадолу.

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Выступая на восьмом Всемирном конгрессе турецких медиков в Стамбуле, Эрдоган заявил, что зерновое соглашение обеспечило относительное сокращение продовольственного кризиса – мир получил 9,3 млн тонн украинской пшеницы.

"И хотя Россия колеблется... мы будем решительно продолжать наши усилия, чтобы служить человечеству", — заявил Эрдоган.

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Наталія Медведєва

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