UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Турция продолжит работать по зерновой сделке, несмотря на "колебания" России – Эрдоган

Цей матеріал також доступний українською
31.10.2022, 11:40
Турция продолжит работать по зерновой сделке, несмотря на
Реджеп Тайип Эрдоган (скриншот видео Анадолу)

Турция продолжит усилия по поиску решения глобального продовольственного кризиса, как она это делала до сих пор, несмотря на выход России из зернового соглашения, поддерживаемого ООН. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 31 октября, передает Анадолу.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Выступая на восьмом Всемирном конгрессе турецких медиков в Стамбуле, Эрдоган заявил, что зерновое соглашение обеспечило относительное сокращение продовольственного кризиса – мир получил 9,3 млн тонн украинской пшеницы.

"И хотя Россия колеблется... мы будем решительно продолжать наши усилия, чтобы служить человечеству", — заявил Эрдоган.

Читайте также: Что дало Украине "зерновое соглашение" и какие последствия имеет выход из него России

Наталія Медведєва
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
зерно Турция реджеп тайип эрдоган зерновое соглашение
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 