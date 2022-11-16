Эрдоган пугает "безграничными последствиями" изоляции РФ, настаивает на диалоге с Путиным
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган предостерег мир от изоляции страны-оккупанта России и напомнил, что "мы с первого дня конфликта заявляли, что у войны нет победителей, а у мира – проигравших". Об этом он заявил на пресс-конференции на полях саммита G20 в Индонезии, пишет госагентство Турции Anadolu.
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Журналист задал ему вопрос, "каковы будут последствия изоляции РФ?".
"Последствия будут безграничны", – ответил Эрдоган и заверил, что Турция "прилагает все усилия для мира, справедливости и благосостояния в Украине".
Насчет продления зернового соглашения, которое истекает 19 ноября, турецкий президент заявил, что "это будет продолжаться" и "в этом нет никаких проблем", пишет Daily Sabah.
Эрдоган заявил, что поговорит об этом с российским диктатором Владимиром Путиным по возвращении в Турцию: "Потому что путь к миру проходит через диалог".
- 15 ноября 2022 года РФ устроила массированный ракетный обстрел объектов критической инфраструктуры Украины, при этом ракеты упали также на территории Польши.
- Эрдоган отреагировал так: "Байден сказал, что ракета не российская", и добавил, что он "должен уважать заявление России", которая заявила, что она ни при чем и "это провокация".
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