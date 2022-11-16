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Эрдоган пугает "безграничными последствиями" изоляции РФ, настаивает на диалоге с Путиным

Цей матеріал також доступний українською
16.11.2022, 10:27
Эрдоган пугает
Реджеп Тайип Эрдоган (фото - ЕРА)

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган предостерег мир от изоляции страны-оккупанта России и напомнил, что "мы с первого дня конфликта заявляли, что у войны нет победителей, а у мира – проигравших". Об этом он заявил на пресс-конференции на полях саммита G20 в Индонезии, пишет госагентство Турции Anadolu.

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Журналист задал ему вопрос, "каковы будут последствия изоляции РФ?".

"Последствия будут безграничны", – ответил Эрдоган и заверил, что Турция "прилагает все усилия для мира, справедливости и благосостояния в Украине".

СПРАВКА. Турция не ввела санкции против РФ за ее полномасштабное вторжение в Украину, выступает против ее изоляции и продолжает наращивать с ней товарооборот. При этом страна является членом НАТО, продает Украине ударные дроны Bayraktar TB2 – и пока не намерена поставлять их россиянам. Анкара стоит в основе зернового соглашения, по которому Украина экспортирует урожай из Одессы по морю, и с 24 февраля активно представляет себя миротворцем между оккупантами и Украиной.

Насчет продления зернового соглашения, которое истекает 19 ноября, турецкий президент заявил, что "это будет продолжаться" и "в этом нет никаких проблем", пишет Daily Sabah.

Эрдоган заявил, что поговорит об этом с российским диктатором Владимиром Путиным по возвращении в Турцию: "Потому что путь к миру проходит через диалог".

Євген Пилипенко
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