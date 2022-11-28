Эрдоган: Обмен пленными и зерно показали возможность урегулирования разногласий

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что обмен пленными и зерновая сделка якобы показали возможность дипломатического окончания войны России против Украины. Об этом он сказал на 38-ом заседании Постоянного комитета по экономическому и торговому сотрудничеству Организации исламского сотрудничества, цитирует его агентство Anadolu.

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По его словам, Турция с первых дней войны "стремилась к урегулированию противоречий и прекращению кровопролития".

Он отметил, что благодаря "тесным дружественным отношениям" с президентом Владимиром Зеленский и российским диктатором Владимиром Путиным, Анкаре удалось организовать различные переговоры.

"Зерновая сделка и обмен пленными между РФ и Украиной доказали возможность дипломатического урегулирования разногласий", — сказал Эрдоган.

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Дмитро Гриниченко

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