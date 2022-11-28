Оружие, боеприпасы и энергетика. Кулеба анонсировал "больше решений" для ВСУ от НАТО
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что в НАТО рассмотрят предоставление новой военной и энергетической помощи Украине. Об этом он сказал в обращении к украинцам 28 ноября.
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По его словам, он отправляется в Бухарест на заседание глав МИД стран НАТО, а потом в Лодзь на заседание совета министров ОБСЕ.
Он отметил, что встреча в НАТО будет посвящена вопросам обороны Украины — речь идет о новом оружии, боеприпасах, а также военном и энергетическом оборудовании. Дипломат пообещал "больше решений" со стороны союзников.
Кулеба заявил, что встретится с генеральным секретарем Альянса Йенсом Столтенбергом, государственным секретарем США Энтони Блинкеном и главой дипломатии Европейского союза Жозепом Боррелем.
"Будет много результатов. Хотя и конец года, никто не расслабляется, все заточены на победу", — сказал Кулеба.
- Кулеба заявлял, что действия России делают мысль о каких-либо переговорах "абсурдной", а Москва использует возможность диалога как "дымовую завесу" для продолжения террора против Украины.
- Он отметил, что в сообщениях СМИ о том, что Россия якобы получила предложение по мирным переговорам, нет ничего сенсационного и угрожающего.
- Россияне действуют так же, как террористы ИГИЛ, и остановить их можно не разговорами, а исключительно предоставлением Украине тяжелого вооружения, заявил спикер МИД Николенко.
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