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Оружие, боеприпасы и энергетика. Кулеба анонсировал "больше решений" для ВСУ от НАТО

Цей матеріал також доступний українською
28.11.2022, 14:44
Оружие, боеприпасы и энергетика. Кулеба анонсировал
Дмитрий Кулеба (Фото: EPA)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что в НАТО рассмотрят предоставление новой военной и энергетической помощи Украине. Об этом он сказал в обращении к украинцам 28 ноября.

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По его словам, он отправляется в Бухарест на заседание глав МИД стран НАТО, а потом в Лодзь на заседание совета министров ОБСЕ. 

Он отметил, что встреча в НАТО будет посвящена вопросам обороны Украины — речь идет о новом оружии, боеприпасах, а также военном и энергетическом оборудовании. Дипломат пообещал "больше решений" со стороны союзников. 

Кулеба заявил, что встретится с генеральным секретарем Альянса Йенсом Столтенбергом, государственным секретарем США Энтони Блинкеном и главой дипломатии Европейского союза Жозепом Боррелем

"Будет много результатов. Хотя и конец года, никто не расслабляется, все заточены на победу", — сказал Кулеба. 

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Дмитро Гриниченко
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