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Кулеба о мирных планах для РФ: Никаких сенсаций и угроз. Без Украины говорить не будут

Цей матеріал також доступний українською
22.11.2022, 20:28
Кулеба о мирных планах для РФ: Никаких сенсаций и угроз. Без Украины говорить не будут - Фото
Дмитрий КУлеба (Фото: скриншот с видео)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что в сообщениях СМИ о том, что Россия якобы получила предложение по мирным переговорам, нет ничего сенсационного и угрожающего. Об этом он сообщил на брифинге 22 ноября. 

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По его словам, только Украина будет определять, когда и как вести переговоры с Россией, а поэтому не будет никаких договоренностей без согласия Украины. 

"Что касается сообщений в СМИ насчет предложений, мирных планов, инициатив, которые присылали России, то безусловно, всегда в мире будет кто-то, кто захочет выступить с мирной инициативой. В этом нет ничего сенсационного и ничего угрожающего для Украины", — сказал министр.

Кулеба отметил, что никакие "серьезные" предложения не будут обсуждаться за спиной Украины. 

Читайте также: Песков заявил, что ракетные удары — это склонение к переговорам. Подоляк: РФ нужно судить 

Дмитро Гриниченко
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война дмитрий кулеба переговоры с россией
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