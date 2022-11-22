Кулеба о мирных планах для РФ: Никаких сенсаций и угроз. Без Украины говорить не будут

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что в сообщениях СМИ о том, что Россия якобы получила предложение по мирным переговорам, нет ничего сенсационного и угрожающего. Об этом он сообщил на брифинге 22 ноября.

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По его словам, только Украина будет определять, когда и как вести переговоры с Россией, а поэтому не будет никаких договоренностей без согласия Украины.

"Что касается сообщений в СМИ насчет предложений, мирных планов, инициатив, которые присылали России, то безусловно, всегда в мире будет кто-то, кто захочет выступить с мирной инициативой. В этом нет ничего сенсационного и ничего угрожающего для Украины", — сказал министр.

Кулеба отметил, что никакие "серьезные" предложения не будут обсуждаться за спиной Украины.

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Дмитро Гриниченко

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