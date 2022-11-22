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Песков заявил, что Путин не получал "мирный проект". ОП: Зеленский озвучил "формулу мира"

Цей матеріал також доступний українською
22.11.2022, 17:36
Песков заявил, что Путин не получал
Владимир Путин (Фото: EPA)

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что российский диктатор Владимир Путин не получал "проект мирного соглашения", где вопрос Крыма якобы должен быть "отложен" на семь лет. Это прокомментировали в Офисе президента, заявив, что на Банковой "нет информации о каких-либо мирных планах".

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Накануне в СМИ появилась информация о том, что перед саммитом G20 одна из стран-посредниц якобы передала Путину проект "возможного соглашения" для переговоров — предложения предполагали, что оккупированные территории востока и юга Украины деоккупируют, а вопросы Крыма и членства Украины в НАТО "выносятся за скобки" на семь лет.

Песков в комментарии российским пропагандистским агентствам сообщил, что Путин не получал никакого "проекта соглашения". 

В эфире национального телемарафона заместитель главы ОП Игорь Жовква сказал, что ему не известна информация о каких-либо "мирных планах". Он отметил, что на саммите G20 президент Владимир Зеленский предлагал "формулу мира" от Украины. 

"Мы четко развеиваем российский нарратив о том, что Украина не хочет мира, наша страна хочет мира в первую очередь, но мир точно не будет на условиях российских ультиматумов", — сказал чиновник.

Жовква подчеркнул, что международные партнеры не говорят Украине о том, что не стоит поднимать вопрос Крыма. 

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Дмитро Гриниченко
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Владимир Зеленский война владимир путин дмитрий песков переговоры с россией Игорь Жовква
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