Песков заявил, что Путин не получал "мирный проект". ОП: Зеленский озвучил "формулу мира"

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что российский диктатор Владимир Путин не получал "проект мирного соглашения", где вопрос Крыма якобы должен быть "отложен" на семь лет. Это прокомментировали в Офисе президента, заявив, что на Банковой "нет информации о каких-либо мирных планах".

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Накануне в СМИ появилась информация о том, что перед саммитом G20 одна из стран-посредниц якобы передала Путину проект "возможного соглашения" для переговоров — предложения предполагали, что оккупированные территории востока и юга Украины деоккупируют, а вопросы Крыма и членства Украины в НАТО "выносятся за скобки" на семь лет.

Песков в комментарии российским пропагандистским агентствам сообщил, что Путин не получал никакого "проекта соглашения".

В эфире национального телемарафона заместитель главы ОП Игорь Жовква сказал, что ему не известна информация о каких-либо "мирных планах". Он отметил, что на саммите G20 президент Владимир Зеленский предлагал "формулу мира" от Украины.

"Мы четко развеиваем российский нарратив о том, что Украина не хочет мира, наша страна хочет мира в первую очередь, но мир точно не будет на условиях российских ультиматумов", — сказал чиновник.

Жовква подчеркнул, что международные партнеры не говорят Украине о том, что не стоит поднимать вопрос Крыма.

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Дмитро Гриниченко

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