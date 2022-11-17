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Россия ждет наступления ВСУ на Крым и укрепляет оборону. Нужна артиллерия и снаряды — ГУР

Цей матеріал також доступний українською
17.11.2022, 14:23
Россия ждет наступления ВСУ на Крым и укрепляет оборону. Нужна артиллерия и снаряды — ГУР - Фото
Оккупанты в Крыму (Фото: EPA)

Российские оккупанты ждут наступления Вооруженных Сил Украины на Крым и укрепляют свою оборону на юге. Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий в интервью немецкому изданию T-online.

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По его словам, противник ждет наступления Украины для освобождения полуострова — россияне строят новые оборонительные рубежи не только в Крыму, но и в Херсонской области, чтобы попытаться помешать атакам ВСУ. 

"Но это не совсем новая разработка. Россия уже расширила свою оборону в Крыму до вторжения. До февраля там дислоцировались две-три тактические батальонные группы", — сказал Скибицкий.

Разведчик отметил, что способность Украины наступать на Крым зависит от ресурсов — прежде всего вооружений и боеприпасов. 

"Нам нужны все виды боеприпасов, как советского, так и стандарта НАТО. Особенно это касается артиллерийских боеприпасов. Поддержка огнем артиллерии очень важна для наступательных операций", — резюмировал представитель ГУР.

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Дмитро Гриниченко
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война Крым разведка Вадим Скибицкий наступление ВСУ
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