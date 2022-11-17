Россия ждет наступления ВСУ на Крым и укрепляет оборону. Нужна артиллерия и снаряды — ГУР
Российские оккупанты ждут наступления Вооруженных Сил Украины на Крым и укрепляют свою оборону на юге. Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий в интервью немецкому изданию T-online.
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По его словам, противник ждет наступления Украины для освобождения полуострова — россияне строят новые оборонительные рубежи не только в Крыму, но и в Херсонской области, чтобы попытаться помешать атакам ВСУ.
"Но это не совсем новая разработка. Россия уже расширила свою оборону в Крыму до вторжения. До февраля там дислоцировались две-три тактические батальонные группы", — сказал Скибицкий.
Разведчик отметил, что способность Украины наступать на Крым зависит от ресурсов — прежде всего вооружений и боеприпасов.
"Нам нужны все виды боеприпасов, как советского, так и стандарта НАТО. Особенно это касается артиллерийских боеприпасов. Поддержка огнем артиллерии очень важна для наступательных операций", — резюмировал представитель ГУР.
- Недавно министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что не стоит выделять Крым в вопросе освобождения временно оккупированных территорий, так как он ничем не отличается от других захваченных регионов Украины.
- Министр обороны Алексей Резников считает, что Украина может вернуть временно оккупированный Крым без боев.
- Крымский мост будет полностью восстановлен только к сентябрю 2023 года, что подорвет логистику российских оккупантов на юге Украины и усложнит попытки Кремля "нарисовать картинку военного успеха", сообщали в разведке Великобритании.
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