Крымский мост восстановят к осени 2023 года, это подрывает логистику РФ на юге — Британия

Крымский мост будет полностью восстановлен только к сентябрю 2023 года, что подорвет логистику российских оккупантов на юге Украины и усложнит попытки Кремля "нарисовать картинку военного успеха". Об этом сообщили в сводке разведки Великобритании.

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Разведчики заявляют, что усилия россиян по ремонту моста продолжаются, но вряд ли его полностью восстановят как минимум до сентября 2023 года — 8 ноября автомобильную часть моста должны были закрыть, чтобы установить новый 64-метровый пролет. Для замены поврежденных участков потребуются еще три пролета.

Гауляйтеры временно оккупированного полуострова заявляли российскому диктатору Владимиру Путину, что дополнительные пролеты будут установлены к 20 декабря, но признали, что работы на другой проезжей части вызовут нарушение дорожного движения до марта 2023 года.

Согласно контракту, замена поврежденного железнодорожного полотна должна быть завершена к сентябрю 2023 года, хотя российский вице-премьер заявил, что сроки ремонта "будут сокращены".

Железнодорожное движение на мосту остается ограниченным, ремонтные работы будут значительно зависеть от погодных условий в зимние месяцы. Взрыв на переправе прервал российскую логистику в Крым и на юг Украины, что ограничило возможности оккупантов по переброске военной техники.

Повреждение моста, недавнее нападение на Черноморский флот в Севастополе и возможный уход войск из Херсона — все это усложняет возможность российской власти "нарисовать картину военного успеха", резюмировали в сводке.

Утром 8 октября на Крымском мосту прозвучал взрыв. В РФ ранее неоднократно утверждали о надлежащей защите моста ПВО и военными РФ, а также заявляли о якобы надежности конструкции данного объекта.

В СБУ намекнули, кто стоит за подрывом Крымского моста, но потом подчеркнули, что комментировать роль в "хлопке" украинской спецслужбы или любого другого органа будут после окончательной победы.

Президент Владимир Зеленский в видеообращении прямо не комментировал взрыв на Крымском мосту, но подчеркнул, что на временно оккупированном украинском полуострове было "тепло". Позже глава государства отрицал причастность Украины к взрыву.

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Дмитро Гриниченко

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