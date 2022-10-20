"Мы этого точно не заказывали, как я знаю" – Зеленский о взрыве на Крымском мосту
20.10.2022, 18:51
Володимир Зеленський (Фото - пресслужба Офісу президента)
Президент Владимир Зеленский отрицает причастность Украины к взрыву на незаконно построенном Россией Крымском мосту. Об этом он сказал в интервью CTV News.
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"Мы этого точно не заказывали, насколько мне известно", – сказал Зеленский.
В интервью Зеленский также прокомментировал поставки Ираном вооружения России. Он подчеркнул, что Иран публично все отрицает, однако речь идет не о "случайностях" и не о единичных случаях – сотни дронов-камикадзе иранского производства наносили удары по Украине. Он добавил, что Украине "точно" известно о соглашениях между Ираном и РФ на поставку тысяч дронов.
СПРАВКА. Утром 8 октября на Крымском мосту произошел взрыв. В РФ ранее не раз утверждали о надлежащей защите моста ПВО и военными РФ, а также заявляли о якобы надежности конструкции данного объекта. В СБУ намекнули, кто стоит за подрывом Крымского моста, но затем подчеркнули, что будут комментировать роль в "хлопке" украинской спецслужбы или любого другого органа после окончательной победы. После взрыва на Крымском мосту российский диктатор Владимир Путин подписал указ об усилении его защиты и поручил этим заняться ФСБ. Россия попыталась обвинить во взрыве украинскую разведку, в ГУР назвали это "чушью".
- В день взрыва Зеленский прямо не комментировал взрыв на Крымском мосту, но отметил, что на временно оккупированном украинском полуострове было "тепло".
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