Президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении прямо не комментировал взрыв на Крымском мосту, но подчеркнул, что на временно оккупированном украинском полуострове сегодня было "тепло".

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"Сегодня на территории нашего государства был неплохой и в основном солнечный день. На значительной территории – около 20 градусов тепла и солнце. К сожалению, в Крыму было облачно. Хотя тоже тепло. Но какими бы ни были тучи, украинцы знают, что делать. И знают, что наше будущее солнечное", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что это будущее без оккупантов РФ на всей территории страны, в том числе и в Крыму.

"Если оккупанты сбегут, пока имеют такую ​​возможность, – это будет лучший вариант для них. Если их заставляют оставаться – любой оккупант может найти способ сдаться в украинский плен", – сказал Зеленский, напомнив, что Украина всегда соблюдает все международные нормы и конвенции.

Президент сообщил, что в течение этих суток продолжилось наступление украинских сил на востоке на юге.

"Мы держим позиции на Донбассе, в частности на Бахмутском направлении, где сейчас очень сложно, очень жесткие бои", – сказал Зеленский.

Он поблагодарил бойцов 93-й бригады, которые сейчас воюют на этом направлении, а также украинских зенитчиков и всех вовлеченных в противовоздушную оборону Украины.

Утром 8 октября на Крымском мосту прозвучал взрыв. В РФ ранее неоднократно утверждали о надлежащей защите моста ПВО и военными РФ, а также заявляли о якобы надежности конструкции данного объекта.

В СБУ намекнули, кто стоит за подрывом Крымского моста, но потом подчеркнули, что комментировать роль в "хлопке" украинской спецслужбы или любого другого органа будут после окончательной победы.

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Оксана Житнюк

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