После взрыва Путин поручил ФСБ "усиленно" защищать Крымский мост
08.10.2022, 20:12
Владимир Путин (фото – ЕРА)
После взрыва на Крымском мосту российский диктатор Владимир Путин подписал указ об усилении его защиты и поручил этим заняться ФСБ.
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Как сообщают пропагандистские росСМИ, Путин подписал указ "об усилении защиты транспортного перехода через Керченский пролив, электросетевого энергомоста Россия – полуостров Крым и магистрального газопровода Краснодарский край – Крым".
Полномочия по организации и координации мер защиты диктатор РФ возложил на ФСБ.
В российском Минтрансе заявили, что по Крымскому мосту после взрыва уже якобы возобновляется движение поездов, и показали видео прохода тестового поезда.
- Рано утром на Крымском мосту прозвучал взрыв. В РФ ранее неоднократно утверждали о надлежащей защите моста ПВО и военными РФ, а также заявляли о якобы надежности конструкции данного объекта.
- Минобороны РФ сегодня назначило командующего войной России против Украины, им стал Сергей Суровикин. Оккупационные войска РФ впервые получили общего командира.
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