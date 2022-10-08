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После взрыва Путин поручил ФСБ "усиленно" защищать Крымский мост

Цей матеріал також доступний українською
08.10.2022, 20:12
После взрыва Путин поручил ФСБ
Владимир Путин (фото – ЕРА)

После взрыва на Крымском мосту российский диктатор Владимир Путин подписал указ об усилении его защиты и поручил этим заняться ФСБ.

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Как сообщают пропагандистские росСМИ, Путин подписал указ "об усилении защиты транспортного перехода через Керченский пролив, электросетевого энергомоста Россия – полуостров Крым и магистрального газопровода Краснодарский край – Крым".

Полномочия по организации и координации мер защиты диктатор РФ возложил на ФСБ.

В российском Минтрансе заявили, что по Крымскому мосту после взрыва уже якобы возобновляется движение поездов, и показали видео прохода тестового поезда.

  • Рано утром на Крымском мосту прозвучал взрыв. В РФ ранее неоднократно утверждали о надлежащей защите моста ПВО и военными РФ, а также заявляли о якобы надежности конструкции данного объекта.
  • Минобороны РФ сегодня назначило командующего войной России против Украины, им стал Сергей Суровикин. Оккупационные войска РФ впервые получили общего командира.

Читайте также: В Москве начались аресты российских военных, центр столицы РФ перекрыт – ГУР

Оксана Житнюк
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война владимир путин Крым фсб крымский мост
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