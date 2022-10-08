В Москве начались аресты российских военных, центр столицы РФ перекрыт – ГУР
08.10.2022, 17:31
Фото – ГУР
В Москве начались аресты российских военнослужащих. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.
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По данным ГУР, в российской столице начался комплекс мер, направленных против военных.
Движение в центре Москвы перекрыто, в город вошли подразделения дивизии оперативного назначения имени Дзержинского, которая считается "элитой" Росгвардии, отметили в ГУР.
"Они двигаются в центр совместно с подразделениями полиции. Известно о многочисленных арестах, задержаниях и блокировках военных", – сообщает разведка.
Также ГУР информирует, что все военные подразделения по периметру Москвы приведены в повышенную боевую готовность.
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