Россия обвинила во взрыве на Крымском мосту ГУР Минобороны. "Чушь" — ответили там

ФСБ РФ обвинила во взрыве на Крымском мосту Главное управление разведки Минобороны Украины и его руководителя Кирилла Буданова, сообщает российский пропагандистский ресурс РИА Новости. В ГУР назвали это "чушью".

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В ФСБ утверждают, что взрывное устройство якобы было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой.

"Груз первоначально отправили из морского порта Одессы в болгарский Русе. Уже оттуда — в грузинский порт Поти, после чего в Армению. Затем груз снова прибыл в Грузию, откуда уже попал в Россию", – говорится в сообщении российских пропагандистов.

Силовики РФ задержали пятерых россиян, трех граждан Украины и Армении.

В комментарии Суспильному представитель пресс-службы ГУР МО Андрей Юсов сказал: "Чушь вся деятельность ФСБ и Следственного комитета. Это фейковые структуры, обслуживающие путинский режим, поэтому комментировать их очередные заявления мы точно не будем. Удивительно, что еще никакой визитки не нашли в районе Крымского моста".

Утром 8 октября на Крымском мосту прозвучал взрыв. В РФ ранее неоднократно утверждали о надлежащей защите моста ПВО и военными РФ, а также заявляли о якобы надежности конструкции данного объекта.

В СБУ намекнули, кто стоит за подрывом Крымского моста, но потом подчеркнули, что комментировать роль в "хлопке" украинской спецслужбы или любого другого органа будут после окончательной победы.

Президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении прямо не комментировал взрыв на Крымском мосту, но подчеркнул, что на временно оккупированном украинском полуострове сегодня было "тепло".

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Вадим Ребрина

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