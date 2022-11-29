Путин терпит поражение и мстит. Но украинцы выстоят и Украина будет в НАТО – Столтенберг

Несмотря на ракетный террор, который устраивает Россия, чтобы "заморозить" украинцев зимой, лишить их света, воды и газа, российский диктатор Владимир Путин проиграет, а украинский народ выстоит – и Украина станет членом НАТО. Об этом на саммите министров иностранных дел стран-союзников по Альянсу в Бухаресте заявил генсек Йенс Столтенберг.

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Он предположил, что можно ожидать новых ракетных атак РФ, "потому что Путин терпит неудачу, Россия действительно терпит поражение на поле боя".

"В ответ на это они теперь атакуют гражданские объекты, города, потому что не в состоянии завоевать территорию и избежать постепенного освобождения Украиной все новых и новых территорий", – сказал координатор НАТО.

Не в силах совладать с ВСУ, "Путин и Россия продемонстрировали готовность причинять страдания и такую ​​жестокость, которую мы не видели в Европе со времен Второй мировой войны", добавил Столтенберг.

Он отметил, что последствия их терактов "колоссальны", имея в виду разрушения критической инфраструктуры, и потому "мы должны быть готовы, что больше беженцев попадет в остальную Европу".

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"Это война. Это жестокая война. И идет преднамеренная атака на важнейшие коммуникации, отопление, свет, воду, газ. И, конечно же, цель этого состоит в том, чтобы причинить как можно больше страданий украинскому гражданскому населению, чтобы попытаться нарушить их единство в противостоянии российскому вторжению. Я абсолютно уверен, что у Путина ничего не получится, что украинский народ, украинские вооруженные силы, украинское руководство не прогнутся", – сказал генсек Альянса.

Он заверил, что в ответ на военные преступления России союзники приложат еще больше усилий, чтобы помочь Украине отражать атаки на инфраструктуру: дадут запчасти и боеприпасы для систем ПВО/ПРО.

Столтенберг подчеркнул – в НАТО "знают, что у России заканчиваются боеприпасы".

Отвечая на вопрос о будущем Украины в Альянсе, он напомнил: союзники давно "заявили, что Украина станет членом НАТО".

"Я ожидаю, что союзники снова подтвердят эту позицию. Однако сейчас основное внимание уделяется поддержке Украины. Мы посреди войны", – подытожил он.

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Євген Пилипенко

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