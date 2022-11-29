Штайнмайер обратился к местным властям ФРГ – сказал, как эффективно помочь Украине зимой

Германский президент Франк-Вальтер Штайнмайер призвал города и муниципалитеты ФРГ оказать местным властям в городах и районах Украины посильную помощь для преодоления последствий российских ракетных атак против энергосистемы и другой критической инфраструктуры. Об этом он сказал, посетив логистических центр Немецкого Красного Креста в аэропорту Берлина, пишет RND.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По мнению Штайнмайера, сейчас гораздо эффективнее и быстрее, без бюрократических проволочек, можно оказывать локальную помощь именно так – на уровне ниже правительственного.

Он также призвал к пожертвованиям, чтобы гуманитарные организации могли приобрести еще генераторы или буржуйки для украинцев.

"Миллионы украинцев сейчас переживают зиму, полную нужды, темноты и холода", — обратился президент ФРГ к соотечественникам в местной власти.

Сопровождавший Штайнмайера посол Украины в Берлине Алексей Макеев поблагодарил его за помощь.

Немецкий Красный Крест объявил 29 ноября о начале зимней помощи Украине: запланировано передать 7000 буржуек, 100 генераторов и более 20 передвижных резервуарных систем для воды.

Євген Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.