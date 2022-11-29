UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Война закончится переговорами, но их исход полностью зависит от поля боя – Столтенберг

Цей матеріал також доступний українською
29.11.2022, 11:43
Война закончится переговорами, но их исход полностью зависит от поля боя – Столтенберг - Фото
Йенс Столтенберг (фото - пресс-служба НАТО)

Война России против Украины, "скорее всего", закончится переговорным процессом, однако его ход и результат зависит только от ситуации на поле боя. Об этом на открытии в Бухаресте встречи министров иностранных дел стран НАТО сказал генсек Альянса Йенс Столтенберг.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Он подчеркнул в обращении к делегатам, что задача НАТО – оказывать поддержку Украине, "потому что мы знаем, что единственный способ добиться исхода этой войны, который обеспечит победу Украины как суверенной независимой нации, – это укрепить их позиции на поле боя".

"Скорее всего война закончится на каком-то этапе за столом переговоров. Но исход этих переговоров полностью зависит от ситуации на поле боя", – отметил Столтенберг.

А на поле боя "только за последний месяц мы увидели, что Путин совершил большую стратегическую ошибку, недооценив силу украинского народа, ВСУ и политического руководства", добавил он.

Читайте также: Поддержка ВСУ в НАТО – как кот Шредингера: посол Польши в Альянсе 

Он снова подчеркнул, что союзники не позволят победить российскому диктатору Владимиру Путину. Во-первых, потому, что такая победа оккупантов "станет трагедией для украинского народа", во-вторых, она "покажет авторитарным лидерам во всем мире, что они могут достичь своих целей, используя военную силу".

"Поэтому нам нужно придерживаться курса, не отступать и продолжать поддерживать Украину", – подытожил генсек НАТО во вступительном слове.

Читайте также: Байден уверен, что республиканцы продолжат поддерживать Украину

Євген Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война нато поддержка йенс столтенберг военная помощь союзники
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Бізнес-адміністратор
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 