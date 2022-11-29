Война закончится переговорами, но их исход полностью зависит от поля боя – Столтенберг

Война России против Украины, "скорее всего", закончится переговорным процессом, однако его ход и результат зависит только от ситуации на поле боя. Об этом на открытии в Бухаресте встречи министров иностранных дел стран НАТО сказал генсек Альянса Йенс Столтенберг.

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Он подчеркнул в обращении к делегатам, что задача НАТО – оказывать поддержку Украине, "потому что мы знаем, что единственный способ добиться исхода этой войны, который обеспечит победу Украины как суверенной независимой нации, – это укрепить их позиции на поле боя".

"Скорее всего война закончится на каком-то этапе за столом переговоров. Но исход этих переговоров полностью зависит от ситуации на поле боя", – отметил Столтенберг.

А на поле боя "только за последний месяц мы увидели, что Путин совершил большую стратегическую ошибку, недооценив силу украинского народа, ВСУ и политического руководства", добавил он.

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Он снова подчеркнул, что союзники не позволят победить российскому диктатору Владимиру Путину. Во-первых, потому, что такая победа оккупантов "станет трагедией для украинского народа", во-вторых, она "покажет авторитарным лидерам во всем мире, что они могут достичь своих целей, используя военную силу".

"Поэтому нам нужно придерживаться курса, не отступать и продолжать поддерживать Украину", – подытожил генсек НАТО во вступительном слове.

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Євген Пилипенко

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