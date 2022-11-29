"Без этого не победить". Кулеба призвал страны НАТО нарастить производство оружия
Странам НАТО надо уже сегодня нарастить производство оружия, заявил в интервью Politico министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
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Он объяснил, что невозможно победить на поле боя в долгосрочной перспективе без инвестиций в производство большего количества оружия.
"Пока мы сражаемся в сегодняшних битвах, мы должны думать, как мы будем сражаться в битвах завтрашних", – сказал глава МИД.
Страны НАТО должны начать производство необходимого оружия уже сегодня, отметил Кулеба. А если этого не произойдет, то мы "не сможем победить – вот так просто".
"В последний раз, когда я присутствовал на министерской встрече НАТО, я пришел с тремя словами: оружие, оружие и оружие", – напомнил министр.
На встрече глав МИД НАТО в Бухаресте он намерен уточнить этот запрос – сказать, что Украине нужны ПВО, танки и производственные линии.
- NYT писал, что день войны в Украине – как месяц в Афганистане, используется ошеломляющее количество артиллерии.
- По словам генсека НАТО, Альянс исчерпал большую часть запасов оружия, нужно нарастить производство.
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