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NYT: День войны в Украине – как месяц Афганистане, количество артиллерии ошеломляет

Цей матеріал також доступний українською
27.11.2022, 00:07
NYT: День войны в Украине – как месяц Афганистане, количество артиллерии ошеломляет - Фото
Артиллерия союзников у ВСУ (фото - Минобороны)

В российско-украинской войне ВСУ производят тысячи выстрелов из артиллерии в день, тогда как силы НАТО в Афганистане выпускали по 300 снарядов в сутки. Об этом пишет The New York Times.

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По словам представителей НАТО, "количество используемой артиллерии ошеломляет". 

Как пишет издание, в Афганистане силы Альянса могли выпускать по 300 артиллерийских снарядов в день и "не особо беспокоиться" о противовоздушной обороне. Но Украина может производить тысячи выстрелов в день и по-прежнему отчаянно нуждается в системах противовоздушной обороне для защиты от российских ракет и поставляемых России Ираном дронов-камикадзе.

"День в Украине – это месяц или больше в Афганистане", – сказала Камилла Гранд, эксперт по обороне в Европейском совете по международным отношениям, которая до недавнего времени была помощницей генсека НАТО по инвестициям в оборону.

Читайте также: США заняты решением проблемы износа орудий ВСУ из-за интенсивных дуэлей артиллерии – NYT

Оксана Житнюк
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война нато Афганистан
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