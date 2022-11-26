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США заняты решением проблемы износа орудий ВСУ из-за интенсивных дуэлей артиллерии – NYT

Цей матеріал також доступний українською
26.11.2022, 08:51
США заняты решением проблемы износа орудий ВСУ из-за интенсивных дуэлей артиллерии – NYT - Фото
Артиллерия союзников у ВСУ (фото - Минобороны)

По оценкам представителей Минобороны США "и других лиц, знакомых с оборонными потребностями Украины", в любой момент войны на поле боя не задействованы примерно треть из поставленных Украине 350 западных пушек. Причины – износ, ремонт, поражение врагом, пишет The New York Times

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Издание отмечает, что ежедневно Силы обороны выпускают по оккупантам 2000-4000 снарядов из пушек США и союзников, но это вооружение "сгорает" после нескольких месяцев чрезмерного использования, повреждается или уничтожается в бою".

Издание пишет, что высокий износ из-за интенсивности боев приводит порой к тому, что, "например, снаряды летят не так далеко и не так точно".

Газета уточняет, что характер артиллерийских дуэлей этой войны, когда расчеты часто ведут огонь на очень большие расстояния, создает дополнительную нагрузку на гаубицы: требуются большие пороховые заряды, которые производят гораздо больше тепла и могут привести к более быстрому износу стволов.

"По словам американских и украинских официальных лиц, десятки единиц оружия были вывезены с поля боя для ремонта. Состояние украинских вооружений является предметом пристального внимания американских военных, которые отказались обсуждать детали программы", – говорится в статье.

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Например, замена ствола гаубицы выходит за рамки возможностей военных в полевых условиях – и стала приоритетной задачей для еврокомандования МО США, которое создало ремонтную базу в Польше. Попытки ремонтировать артиллерию там начались "в последние месяцы", отмечает издание.

Украинские официальные лица заявили, что хотели бы приблизить эти ремонтные объекты к линии фронта, чтобы пушки можно было быстрее вернуть в бой, заявили чиновники США и другие источники NYT.

Пентагон направил в Украину 142 гаубицы M777. США и союзники передали ВСУ сотни тысяч снарядов калибра 155 мм и взяли на себя обязательство предоставить еще больше.

По словам американских военных, пишет издание, некоторые из этих снарядов и пороховых зарядов "не были испытаны для использования в определенных гаубицах, и украинские солдаты обнаружили на поле боя, что некоторые из них могут быстрее изнашивать стволы".

Євген Пилипенко
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