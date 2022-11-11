Снаряды "для США". Южная Корея настаивает, что не поставляет никакого оружия Украине
Министерство обороны Южной Кореи ответило на сообщения прессы, что Сеул якобы заключил тайную сделку с США о поставках Украине артиллерийских снарядов. Военные южан утверждают, что страна придерживается позиции, которая отвергает поставки вооружений Украине, пишет Bloomberg.
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Минобороны ЮК сообщило о переговорах между южнокорейской оружейной компанией и Вашингтоном об экспорте для пополнения запасов США артиллерийскими снарядами калибра 155 мм.
Переговоры якобы исходят из принципа, что американская армия будет конечным потребителем боеприпасов.
Президент Владимир Зеленский в апреле, выступая перед парламентом страны, призвал Сеул предоставить военную помощь, но до сих пор официальный Сеул не предоставлял ее ВСУ, хотя из Киева "идут многочисленные запросы", пишет агентство.
Южная Корея передала Украине бронежилеты, одеяла, каски и медикаменты на сумму около $3,5 млн.
- В сентябре 2022 года NYT сообщила, что РФ закупает снаряды у КНДР. Пхеньян все отрицает.
- В конце октября Южная Корея сочла необходимым ответить на предупреждение российского диктатора Путина, который пригрозил ей "разрушением отношений", если Сеул начнет помогать Украине вооружениями. Страна не поставляла смертоносное оружие ВСУ, но считает, что решать это только ей, заявил южнокорейский президент Юн Сук Ёль.
- 2 ноября координатор стратегических коммуникаций в Совете нацбезопасности США при Белом доме Кирби заявил, что КНДР таки тайно поставляет РФ снаряды.
- 10 ноября WSJ сообщила, что Южная Корея продаст США около 100 000 снарядов, которые якобы передадут затем Украине.
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