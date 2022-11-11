Снаряды "для США". Южная Корея настаивает, что не поставляет никакого оружия Украине

Министерство обороны Южной Кореи ответило на сообщения прессы, что Сеул якобы заключил тайную сделку с США о поставках Украине артиллерийских снарядов. Военные южан утверждают, что страна придерживается позиции, которая отвергает поставки вооружений Украине, пишет Bloomberg.

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Минобороны ЮК сообщило о переговорах между южнокорейской оружейной компанией и Вашингтоном об экспорте для пополнения запасов США артиллерийскими снарядами калибра 155 мм.

Переговоры якобы исходят из принципа, что американская армия будет конечным потребителем боеприпасов.

Президент Владимир Зеленский в апреле, выступая перед парламентом страны, призвал Сеул предоставить военную помощь, но до сих пор официальный Сеул не предоставлял ее ВСУ, хотя из Киева "идут многочисленные запросы", пишет агентство.

Южная Корея передала Украине бронежилеты, одеяла, каски и медикаменты на сумму около $3,5 млн.

Євген Пилипенко

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