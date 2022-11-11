Южная Корея продаст США 100 000 артиллерийских снарядов. Их передадут Украине — WSJ
США закупят у Южной Кореи 100 000 артиллерийских снарядов 155 мм калибра, которые передадут Украине. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников в Вашингтоне.
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Сеул впервые продаст США снаряды, которые передадут Вооруженным Силам Украины в рамках конфиденциальной сделки — 100 000 снарядов должно хватить для нескольких недель интенсивных боев.
Сделка через США позволяет Южной Корее придерживаться своего публичного обязательства не направлять "смертоносное оружие" Украине, одновременно помогая Вашингтону.
Снаряды от Южной Кореи помогут США снабжать Украину, не углубляясь в собственные запасы боеприпасов, которые быстро истощаются. Недавно министр обороны Южной Кореи Ли Чон Соп встречался с главой Пентагона Ллойдом Остином, где они согласились продолжить сделку по артиллерии.
- Недавно Южная Корея сочла необходимым ответить на предупреждение российского диктатора Владимира Путина, который пригрозил ей "разрушением отношений", если Сеул начнет помогать Украине вооружениями. Страна не поставляла смертоносное оружие ВСУ, но считает, что решать это только ей, заявил южнокорейский президент Юн Сук Ёль.
- В сентябре NYT сообщал, что Россия закупает снаряды у КНДР. Пхеньян это отрицает.
- 2 ноября координатор стратегических коммуникаций в Совете нацбезопасности США при Белом Доме Джон Кирби заявил, что Северная Корея тайно поставляет России снаряды для артиллерии.
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