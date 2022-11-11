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Южная Корея продаст США 100 000 артиллерийских снарядов. Их передадут Украине — WSJ

Цей матеріал також доступний українською
11.11.2022, 08:20
Южная Корея продаст США 100 000 артиллерийских снарядов. Их передадут Украине — WSJ - Фото
Ллойд Остин и Ли Чон Соп (Фото: EPA)

США закупят у Южной Кореи 100 000 артиллерийских снарядов 155 мм калибра, которые передадут Украине. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников в Вашингтоне. 

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Сеул впервые продаст США снаряды, которые передадут Вооруженным Силам Украины в рамках конфиденциальной сделки — 100 000 снарядов должно хватить для нескольких недель интенсивных боев. 

Сделка через США позволяет Южной Корее придерживаться своего публичного обязательства не направлять "смертоносное оружие" Украине, одновременно помогая Вашингтону. 

Снаряды от Южной Кореи помогут США снабжать Украину, не углубляясь в собственные запасы боеприпасов, которые быстро истощаются. Недавно министр обороны Южной Кореи Ли Чон Соп встречался с главой Пентагона Ллойдом Остином, где они согласились продолжить сделку по артиллерии.

Читайте также: Северная Корея опровергла поставки оружия в РФ. Назвали это "заговором США против КНДР"

Дмитро Гриниченко
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Украина США война южная корея военная помощь
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