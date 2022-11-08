Северная Корея опровергла поставки оружия в РФ. Назвали это "заговором США против КНДР"

Министерство обороны Северной Кореи заявило, что страна якобы не поставляет вооружения России для войны против Украины, о чем ранее сообщали в США. Заявление опубликовало пропагандистское агентство КНДР KCNA.

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Представитель Минобороны КНДР заявил, что в последнее время США "настойчиво распространяют беспочвенные слухи об оружейных сделках между КНДР и Россией, стремясь любой ценой сделать их свершившимся фактом".

Он назвал сообщения о поставках оружия в Россию "заговором США против КНДР".

"Расцениваем подобные действия США как часть враждебной попытки опорочить имидж КНДР на международной арене, ссылаясь на незаконную санкционную резолюцию Совбеза ООН в отношении КНДР", — заявил он.

Резюмируя, представитель ведомства сказал, что Северная Корея "никогда не имела оружейных сделок с Россией и не планирует делать это в будущем".

LIGA.net обратилась за комментарием в Офис президента.

Еще в сентябре NYT сообщал, что Россия закупает снаряды у КНДР. Пхеньян это отрицает.

2 ноября координатор стратегических коммуникаций в Совете нацбезопасности США при Белом Доме Джон Кирби заявил, что Северная Корея тайно поставляет России снаряды для артиллерии.

4 ноябре, через два дня после того, как Соединенные Штаты заявили, что у них есть информация о том, что Пхеньян тайно снабжает Россию артиллерийскими снарядами, из Северной Кореи в РФ отправился поезд.

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Дмитро Гриниченко

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