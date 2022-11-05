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После доклада США о поставках снарядов из КНДР в Россию отправился поезд – Reuters

Цей матеріал також доступний українською
05.11.2022, 08:24
После доклада США о поставках снарядов из КНДР в Россию отправился поезд – Reuters - Фото
Ким Чен Ын (йото - ЕРА)

4 октября, через два дня после того, как Соединенные Штаты заявили, что у них есть информация о том, что Пхеньян тайно снабжает Россию артиллерийскими снарядами, из Северной Кореи в Россию отправился поезд. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на газету Tank, которая опубликовала соответствующие спутниковые снимки.

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Проект 38 North, который следит за событиями в Северной Корее, заявил, что такое движение поездов на линии наблюдается впервые за несколько лет.

"По изображениям невозможно определить назначение поезда, но пересечение происходит на фоне сообщений о продаже оружия из Северной Кореи в Россию и общего ожидания возобновления торговли между двумя странами", — сказали в 38 North.

  • Еще в сентябре NYT сообщал, что Россия закупает снаряды у КНДР. Пхеньян это отрицает.
  • 2 ноября координатор стратегических коммуникаций в Совете нацбезопасности США при Белом Доме Джон Кирби заявил, что Северная Корея тайно поставляет России снаряды для артиллерии.
Вадим Ребрина
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Россия боеприпасы оружие кндр
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