После доклада США о поставках снарядов из КНДР в Россию отправился поезд – Reuters

4 октября, через два дня после того, как Соединенные Штаты заявили, что у них есть информация о том, что Пхеньян тайно снабжает Россию артиллерийскими снарядами, из Северной Кореи в Россию отправился поезд. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на газету Tank, которая опубликовала соответствующие спутниковые снимки.

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Проект 38 North, который следит за событиями в Северной Корее, заявил, что такое движение поездов на линии наблюдается впервые за несколько лет.

"По изображениям невозможно определить назначение поезда, но пересечение происходит на фоне сообщений о продаже оружия из Северной Кореи в Россию и общего ожидания возобновления торговли между двумя странами", — сказали в 38 North.

Еще в сентябре NYT сообщал, что Россия закупает снаряды у КНДР. Пхеньян это отрицает.

2 ноября координатор стратегических коммуникаций в Совете нацбезопасности США при Белом Доме Джон Кирби заявил, что Северная Корея тайно поставляет России снаряды для артиллерии.

Вадим Ребрина

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