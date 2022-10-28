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Путин обвинил Южную Корею в вооружении Украины. В Сеуле ему двусмысленно ответили

Цей матеріал також доступний українською
28.10.2022, 09:24
Путин обвинил Южную Корею в вооружении Украины. В Сеуле ему двусмысленно ответили - Фото
Юн Сук Ёль (фото — пресс-служба президента ЮК)

Южная Корея сочла необходимым ответить на предупреждение российского диктатора Владимира Путина, который пригрозил ей "разрушением отношений", если Сеул начнет помогать Украине вооружениями. Страна не поставляла смертоносное оружие ВСУ, но считает, что решать это только ей, заявил южнокорейский президент Юн Сук Ёль, пишет Yonhap.

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Выступая с очередной речью о войне России против Украины, Путин заявил, что ему "известно" о якобы решении Южной Кореи поставлять Украине оружие и боеприпасы.

Юн заявил, что "мы оказывали гуманитарную и мирную помощь Украине в знак солидарности с международным сообществом, но никогда не предоставляли смертоносное оружие или что-то в этом роде".

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"Но в любом случае это вопрос нашего суверенитета, и я хочу, чтобы вы знали, что мы стараемся поддерживать мирные и добрые отношения со всеми странами мира, включая Россию", – добавил он.

Официально известно, что ЮК передала Украине бронежилеты, каски и другие военные/медицинские вещи, но отклонила запросы Киева на вооружения.

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Євген Пилипенко
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